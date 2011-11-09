میزبانی گرگان در المپیاد ورزشی دانشجویان نخبه دختران کشور شایسته است

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز روزبهانی ظهر چهارشنبه در حاشیه این مسابقات با اشاره به اینکه رشته های انتخابی در دومین المپیاد بیشتر جنبه همگانی را دارد اظهار داشت: فاکتورهای در نظر گرفته شده برای این دوره از مسابقات چابکی ، سرعت، هماهنگی و آمادگی جسمانی است و قابلیت دسترس و آسانی در اجرای آن، از اولویتهای ورزشهای انتخابی است.

وی در خصوص برنامه ریزیهای انجام شده در مورد انتخاب رشته های ورزشی این دوره از مسابقات تصریح کرد: در حوزه وزارت علوم در جلسه شورای راهبردی ورزشهای همگانی این برنامه ها نظر سنجی و بعد به مرحله اجرا می رسد که امید داریم به عنوان یک جزء از این اعضا بتوانیم گسترش دهنده ورزش همگانی باشیم.

روزبهانی همچنین فرهنگ سازی توسعه ورزشی را از اهداف برگزاری این المپیاد برشمرد و افزود: دختران حاضر در این المپیاد علاوه بر اینکه از افراد تاثیر گذار در جامعه خود هستند، مادران آینده نیز محسوب می شوند که هر کدام به نوبه خود می توانند رواج دهنده ورزش در خانواده و جامعه باشند.

وی میزبانی شایسته این مسابقات را از نقاط قوت دومین المپیاد فرهنگی ورزشی نخبگان دانست و اذعان داشت: سابقه میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در المپیاد ورزشی در بخش پسران که با رضایت 80 درصدی دانشجویان همراه بوده است حاکی بر این است که برنامه ریزی همه جانبه و مناسبی در این خصوص صورت پذیرفته است.



سرپرست کل دومین المپیاد دانشجویان نخبه دختران سراسر کشور گفت: ضرورت برگزاری دومین المپیاد ورزشی نخبگان ایجاد اتحاد و همدلی است.

هاشم حبشی با خوش آمد گویی به دختران دانشجوی نخبه سراسر کشور به گلستان اظهار داشت: میزبانی این دوره از مسابقات برای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی یک توفیق ارزشمندی است که امیدواریم بتوانیم لحظات خاطره انگیزی را برای این دانشجویان در استان گلستان نگارستان ایران فراهم سازیم.

وی ورزش را یکی از راههای ترویج سلامتی و فضایی امیدواری در جامعه دانست و عنوان کرد: در این مسابقات به دنبال این هستیم که با ایجاد همدلی و اتحاد و با توسعه فرهنگ ورزشهای همگانی فضایی امیدواری را در بین دانشجویان نخبه رواج دهیم تا این قشر تاثیر گذار جامعه بتوانند بیش از گذشته برای تحقق اهداف ایران اسلامی گام بر دارند.