  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

صفرزاده:

مصرف کنندگان محصولات تولیدی خراسان رضوی را دراولویت قرار دهند

مصرف کنندگان محصولات تولیدی خراسان رضوی را دراولویت قرار دهند

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار داشت: مصرف کنندگان و اصناف خرید محصولات مرغوب تولید استان را در اولویت قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده  صبح چهارشنبه در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان اظهار کرد: پرداختن به روشهای نوین در مصرف بیشتر کالاهای تولیدی استان از اولویتهای شورای نظارت و کنترل بازار است.

وی اظهار داشت: با وجود تقریبا شش هزار واحد تولیدی در استان، استفاده از تولیدات کیفی این واحدها می تواند باعث گردش سرمایه در این واحدها شده و موجب رونق تولید به عنوان پایه اساسی در اقتصاد کشور را فراهم آورد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: پویا نگهداشتن تولیدکنندگان داخلی سبب افزایش صادرات واشتغالزایی در استان می شود.

وی با تاکید بر اتصال تشکلهای فعال در سه بخش تولید، توزیع و مصرف در راستای بهینه سازی تولید و مصرف که مقدمات آن نیز فراهم شده است، افزود: یکی از ابزارهای مهم در گردش بهتر چرخه تولید کالا در استان، استفاده از تشکلهای توزیعی با عناوین شرکتهای پخش کالا و سرعت بخشیدن همراه با کاهش هزینه های تولید تا حلقه مصرف است.

صفرزاده همکاری مناسب و بهینه حوزه کسب و کار اصناف با تولیدکنندگان استانی را کمکی شایان و موثر به واحدهای تولیدی درکاهش قیمت تمام شده و ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی دانست.

کد مطلب 1456117

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها