مصرف کنندگان محصولات تولیدی خراسان رضوی را دراولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده صبح چهارشنبه در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان اظهار کرد: پرداختن به روشهای نوین در مصرف بیشتر کالاهای تولیدی استان از اولویتهای شورای نظارت و کنترل بازار است.

وی اظهار داشت: با وجود تقریبا شش هزار واحد تولیدی در استان، استفاده از تولیدات کیفی این واحدها می تواند باعث گردش سرمایه در این واحدها شده و موجب رونق تولید به عنوان پایه اساسی در اقتصاد کشور را فراهم آورد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: پویا نگهداشتن تولیدکنندگان داخلی سبب افزایش صادرات واشتغالزایی در استان می شود.

وی با تاکید بر اتصال تشکلهای فعال در سه بخش تولید، توزیع و مصرف در راستای بهینه سازی تولید و مصرف که مقدمات آن نیز فراهم شده است، افزود: یکی از ابزارهای مهم در گردش بهتر چرخه تولید کالا در استان، استفاده از تشکلهای توزیعی با عناوین شرکتهای پخش کالا و سرعت بخشیدن همراه با کاهش هزینه های تولید تا حلقه مصرف است.

صفرزاده همکاری مناسب و بهینه حوزه کسب و کار اصناف با تولیدکنندگان استانی را کمکی شایان و موثر به واحدهای تولیدی درکاهش قیمت تمام شده و ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی دانست.