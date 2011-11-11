فهرست منابع سؤالات کنکور 91 اعلام شد/ ثبت نام از 16 آذرماه

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری سال 91 در روزهای 8 ، 9 و 10 تیرماه سال 91 برگزار می شود و ثبت نام برای این آزمون از 16 آذرماه 90 آغاز می شود.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 91 در چهار بخش دروس عمومی، دروس تخصصی گروه ریاضی، دروس تخصصی گروه تجربی و دروس تخصصی گروه انسانی منتشر شده است.
الف ـ دروس عمومی
|نام درس
|نام کتاب در سالی ـ واحدی
|کد کتاب
|پایه تدریس
|سال چاپ
|ملاحظات
|زبان و ادبیات فارسی
|
ادبیات فارسی (2)
|
1/220
|
دوم
|
88
|
کلیه رشته ها
|عربی
|
عربی 2 (غیر از علوم انسانی)
|
1/224
|
دوم
|
88
|
کلیه رشتهها (غیر از علوم انسانی)
|فرهنگ و معارف اسلامی
|
قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)
|
222
|
دوم
|
88
|
کلیه رشتهها
|زبان انگلیسی
|
انگلیسی 3
|
1/252
|
سوم
|
89
|
کلیه رشتهها
ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی
|نام درس
|نام کتاب در سالی ـ واحدی
|کد کتاب
|پایه تدریس
|سال چاپ
|ریاضیات
|
هندسه 1
|
2/233
|
دوم
|
88
|فیزیک
|
فیزیک 1 و آزمایشگاه
|
2/206
|
اول
|
87
|شیمی
|
شیمی 2 و آزمایشگاه
|
1/227
|
دوم
|
88
|نام درس
|نام کتاب در سالی ـ واحدی
|کد کتاب
|پایه تدریس
|سال چاپ
|زمینشناسی
|
زمین شناسی
|
1/262
|
سوم
|
89
|ریاضیات
|
هندسه 1
|
2/233
|
دوم
|
88
|زیست شناسی
|
زیستشناسی و آزمایشگاه 1
|
1/231
|
دوم
|
88
|فیزیک
|
فیزیک 1 و آزمایشگاه
|
2/206
|
ااول
|
87
|شیمی
|
شیمی 2 و آزمایشگاه
|
1/227
|
دوم
|
88
د ـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی
|نام درس
|نام کتاب در سالی ـ واحدی
|کد کتاب
|پایه تدریس
|سال چاپ
|ریاضیات
|
ریاضیات 1
|
1/211
|
اول
|
87
|اقتصاد
|اقتصاد
|1/240
|دوم
|88
|زبان و ادبیات فارسی
|
تاریخ ادبیات ایران و جهان 1
|
1/246
|
دوم
|
88
|زبان عربی
|
عربی 2 (ویژه علوم انسانی)
|
2/224
|
دوم
|
88
|تاریخ
|
تاریخ ایران و جهان 1
|
4/235
|
دوم
|
88
|جغرافیا
|
جغرافیای 1
|
2/225
|
دوم
|
88
|علوم اجتماعی
|
جامعهشناسی 1
|
1/243
|
دوم
|
88
|فلسفه
|
فلسفه
|
1/277
|
سوم
|
89
|منطق
|منطق
|277
|سوم
|89
|روانشناسی
|روانشناسی
|1/268
|سوم
|89
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