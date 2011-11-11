فهرست منابع سؤالات کنکور 91 اعلام شد/ ثبت نام از 16 آذرماه

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری سال 91 در روزهای 8 ، 9 و 10 تیرماه سال 91 برگزار می شود و ثبت نام برای این آزمون از 16 آذرماه 90 آغاز می شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 91 در چهار بخش دروس عمومی، دروس تخصصی گروه ریاضی، دروس تخصصی گروه تجربی و دروس تخصصی گروه انسانی منتشر شده است.

الف ـ دروس عمومی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی (2)

ادبیات فارسی (3)

زبان و ادبیات فارسی 1 و 2

ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)

زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)

زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی) 1/220

1/249

1/283

2/249

4/249

3/249 دوم

سوم

پیش دانشگاهی

سوم

سوم

سوم 88

89

90

89

89

89 کلیه رشته ها

کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی

کلیه رشته ها

مخصوص علوم انسانی

مخصوص علوم انسانی

کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی) عربی عربی 2 (غیر از علوم انسانی)

عربی 2 ( علوم انسانی)

عربی 3 ( غیر از علوم انسانی)

عربی 3 (علوم انسانی) 1/224

2/224

1/254

2/254 دوم

دوم

سوم

سوم 88

88

89

89 کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)

مخصوص علوم انسانی

کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)

مخصوص علوم انسانی فرهنگ و معارف اسلامی قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)

قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)

معارف اسلامی (دین و زندگی) 222

251

1/285 دوم

سوم

پیش ­دانشگاهی 88

89

90 کلیه رشته­ها

کلیه رشته­ها

کلیه رشته­ها زبان انگلیسی انگلیسی 3

انگلیسی 1 و 2 1/252

1/284 سوم

پیش دانشگاهی 89

90 کلیه رشته­ها

کلیه رشته­ها



ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ریاضیات هندسه 1

آمار و مدلسازی

هندسه 2

ریاضیات 2

حسابان

جبر و احتمال

هندسه تحلیلی و جبر خطی

حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و 2

ریاضیات گسسته 2/233

3/234

4/258

2/234

1/258

2/258

1/294

1/295

1/296 دوم

دوم

سوم

دوم

سوم

سوم

پیش دانشگاهی

پیش دانشگاهی

پیش دانشگاهی 88

88

89

88

89

89

90

90

90 فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه

فیزیک 2 و آزمایشگاه

فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)

فیزیک 1 و 2 (ویژه ریاضی) 2/206

2/226

4/256

2/293 اول

دوم

سوم

پیش دانشگاهی 87

88

89

90 شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه

شیمی 3 و آزمایشگاه

شیمی 1 و 2 1/227

1/257

1/289 دوم

سوم

پیش دانشگاهی 88

89

90

ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی