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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۷

جزئیات دروس عمومی و اختصاصی؛

فهرست منابع سؤالات کنکور 91 اعلام شد/ ثبت نام از 16 آذرماه

فهرست منابع سؤالات کنکور 91 اعلام شد/ ثبت نام از 16 آذرماه

فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 91 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد و داوطلبان می توانند از 16 آذرماه 90 به صورت اینترنتی در آزمون سراسری ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری سال 91 در روزهای 8 ، 9 و 10 تیرماه سال 91 برگزار می شود و ثبت نام برای این آزمون از 16 آذرماه 90 آغاز می شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 91 در چهار بخش دروس عمومی، دروس تخصصی گروه ریاضی، دروس تخصصی گروه تجربی و دروس تخصصی گروه انسانی منتشر شده است.

الف ـ دروس عمومی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه  تدریس سال چاپ ملاحظات
زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی (2)
ادبیات فارسی (3)
زبان و ادبیات فارسی 1 و 2
ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)
  زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)
زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)

1/220
1/249
1/283
2/249
4/249
3/249

دوم
سوم
پیش دانشگاهی
سوم
سوم
سوم

88
89
90
89
89
89

کلیه رشته ها 
 کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی
کلیه رشته ها
مخصوص علوم انسانی
مخصوص علوم انسانی
کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی

 عربی 2 (غیر از علوم انسانی)
 عربی 2 ( علوم انسانی)
عربی 3 ( غیر از علوم انسانی) 
عربی 3 (علوم انسانی)

1/224
2/224
1/254
2/254

دوم
دوم
سوم
سوم

88
88
89
89

کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)
مخصوص علوم انسانی
کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)
مخصوص علوم انسانی
فرهنگ و معارف اسلامی

قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)
قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)
معارف اسلامی (دین و زندگی)

222
251
1/285

دوم
سوم
 پیش ­دانشگاهی

88
89
90

کلیه رشته­ها 
کلیه رشته­ها 
کلیه رشته­ها 
زبان انگلیسی

انگلیسی 3 
انگلیسی 1 و 2

1/252
1/284

سوم
 پیش دانشگاهی

89
90

کلیه رشته­ها 
کلیه رشته­ها 
 
ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی 
 
نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه  تدریس سال چاپ
 ریاضیات

 هندسه 1 
آمار و مدلسازی 
هندسه 2
ریاضیات 2
حسابان
جبر و احتمال
هندسه تحلیلی و جبر خطی
حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و 2
ریاضیات گسسته

 2/233
3/234
4/258
2/234
1/258
2/258
1/294
1/295
1/296

 دوم 
دوم
سوم
دوم
سوم
سوم
پیش دانشگاهی 
پیش دانشگاهی 
پیش دانشگاهی 

88
88
89
88
89
89
90
90
90
 فیزیک

  فیزیک 1 و آزمایشگاه 
فیزیک 2 و آزمایشگاه 
فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)
فیزیک 1 و 2 (ویژه ریاضی)

 2/206
2/226
4/256
2/293

 اول
دوم
سوم
پیش دانشگاهی

87
88
89
90
 شیمی

 شیمی 2 و آزمایشگاه 
شیمی 3 و آزمایشگاه
شیمی 1 و 2

 1/227
1/257
1/289

 دوم
سوم
پیش دانشگاهی

 88
89
90
 
 ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی   
 
نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه  تدریس سال چاپ
 زمین­شناسی

 زمین شناسی
علوم زمین 

 1/262
1/291

 سوم 
پیش دانشگاهی 

89
90
 ریاضیات

هندسه 1
ریاضیات 2
آمار و مدلسازی
ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)
ریاضیات عمومی 1 و 2

 2/233
2/234
5/258
3/258
1/292

دوم
دوم
سوم
سوم
پیش دانشگاهی

88
88
89
89
90
 زیست شناسی

 زیست­شناسی و آزمایشگاه 1
زیست­شناسی و آزمایشگاه 2
زیست­شناسی

 1/231
1/261
2/290

دوم
سوم
پیش دانشگاهی

88
89
90
 فیزیک

 فیزیک 1 و آزمایشگاه
فیزیک 2 و آزمایشگاه
فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی)
فیزیک 1 و 2 (علوم تجربی)

 2/206
2/226
3/256
1/288

ااول
دوم
سوم
 پیش دانشگاهی

87
88
89
90
شیمی

شیمی 2 و آزمایشگاه
شیمی 3 و آزمایشگاه
شیمی 1 و 2

1/227
1/257
1/289

دوم
سوم
 پیش دانشگاهی

88
89
90

 د ـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه  تدریس سال چاپ
 ریاضیات

 ریاضیات 1
آمار و مدلسازی
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی) 
ریاضی پایه

 1/211
3/234
6/258
2/292

 اول 
دوم
سوم
 پیش دانشگاهی 

87
88
89
90
اقتصاد اقتصاد  1/240 دوم 88
 زبان و ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات ایران و جهان 1
تاریخ ادبیات ایران و جهان 2
آرایه­های ادبی
ادبیات فارسی 1
ادبیات فارسی 2

1/246
1/276
1/280
2/283
3/283

دوم
سوم
سوم
پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی

88
89
89
90
90
 زبان عربی

 عربی 2 (ویژه علوم انسانی)
عربی 3 (ویژه علوم انسانی)
عربی 1 و 2

2/224
2/254
1/316

دوم
سوم
پیش دانشگاهی

88
89
90
 تاریخ

 تاریخ ایران و جهان 1
تاریخ ایران و جهان 2
تاریخ شناسی

4/235
3/271
1/302 

دوم
سوم
پیش دانشگاهی

88
89
90
 جغرافیا

جغرافیای 1
جغرافیای 2
جغرافیا

2/225
4/271
2/297 

دوم
سوم
پیش دانشگاهی

88
89
90
 علوم اجتماعی

جامعه­شناسی 1
جامعه شناسی 2
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)

1/243
1/281
1/300

دوم
 سوم
پیش دانشگاهی

 88 
89
90
 فلسفه

 فلسفه
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)

1/277
1/317

سوم
پیش دانشگاهی

89
90
 منطق  منطق  277    سوم 89
روانشناسی روانشناسی 1/268  سوم  89

 

کد مطلب 1456119

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