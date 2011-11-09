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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

شهرام نیا از سازمان اسناد و کتابخانه ملی رفت

شهرام نیا از سازمان اسناد و کتابخانه ملی رفت

امیرمسعود شهرام نیا از معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از این استعفا، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران غلامرضا عزیزی را به عنوان سرپرست معاونت اسناد ملی منصوب کرد.

در حکم اسحاق صلاحی خطاب به عزیزی آمده است: با عنایت به تجربه، تخصص و تعهد جنابعالی، بدینوسیله به عنوان سرپرست معاونت اسناد ملی منصوب می نمایم. امید است با تلاش وافر و بکارگیری همه بضاعت سازمانی و ایجاد تعامل با سازمان ها و نهادهای اسنادی، موجبات غنا و رشد و توسعه فعالیت های اسنادی در سازمان را فراهم آورید.

عزیزی پیش از این ریاست پژوهشکده اسناد و مدیریت اطلاع‌رسانی و ارتباطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی را بر عهده داشته است.
 

کد مطلب 1456122

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