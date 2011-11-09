طرح ملی نهضت حفظ قرآن دانش آموزان در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح طرح نور (نهضت ملی حفظ قرآن دانش آموزی) همزمان با سراسر کشور با حضور مسئولان ارشد استانی و جمعی از فرهنگیان و علاقمندان به کلام وحی الهی در سالن اجتماعات مرکز تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد برگزار شد.

استاندار یزد در این مراسم با اشاره به احادیث و روایات اظهار داشت: قرائت قرآن خیر اهل خانه را زیاد می کند و باعث می شود تا زبان انسان در حین مرگ از ذکر خدا غافل نشود و تنها صوتی که با تکرار سبب خستگی نمی شود، صوت تلاوت قرآن است.

محمدرضا فلاح زاده با اشاره به برخی ابعاد نهضت ملی حفظ قرآن دانش آموزی، خواستار تداوم طرح نور شد و افزود: باید در حین اجرای این طرح، نکات تاریخی، اعتقادی و اخلاقی را منتقل کرده و دانش آموزان را عاملان به آیات الهی تربیت کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح، گام موثری در راستای تبلیغ اسلام ناب محمدی (ص) برداشته شود.

شیعیان تنها گروهی هستند که از قرآن استفاده ابزاری نکردند

فلاح زاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در طول تاریخ، مخالفتها و استفاده های ابزاری فراوانی از قرآن شده است، البته کسانی که حدیث ثقلین را عمل می کنند اینگونه نیستند که شیعیان از این تبارند.

وی ادامه داد: اصحاب سقیفه از اصحاب صحیفه بودند که با استفاده ابزاری از قرآن، قرآن ناطق، علی (ع) را خانه نشین کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این مراسم اجرای طرح نهضت ملی حفظ قرآن دانش آموزی را کاری بابرکت و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب خواند و با ارائه گزارشی از اجرای طرح ملی حفظ قرآن کریم در سال تحصیلی 91-90، ایجاد شرایط مناسب برای تبلیغ و ترویج حفظ قران کریم، تلاش برای فرهنگ سازی مناسب در امر حفظ قران، ایجاد رغبت و رقابت سالم و سازنده، توانایی تدبر در آیات شریفه، حفظ آیات و سوره های قران و توانایی بهره مندی از قرآن کریم را از مهمترین اهداف اجرای این طرح ملی دانست.

16 درصد دانش آموزان یزدی زیر پوشش طرح نور قرار می گیرند

محمدکاظم رحیمی نژاد افزود: این طرح 16 درصد از دانش آموزان و چهار درصد از فرهنگیان که عمدتا از افراد دخیل در اجرای این طرح هستند را زیر پوشش خود قرار می دهد.

وی حرکت تحول آموزش و پرورش در راستای سند ملی آموزش و پرورش، ورود عینی تر و جامع تر در تحصیل دانش آموزان، اجرای طرحها و فعالیتهای قرآنی و دو برابر شدن مدارس قرآنی را از جمله موارد انجام شده در راستای گسترش فرهنگ قرآنی در بین فرهنگیان به ویژه دانش آموزان ذکر کرد.

استاد شایق، حافظ و کاتب قرآن کریم نیز در این مراسم روح انسان را مهمترین عامل در درماندگی دانش بشر در شناخت انسان دانست و افزود: نفس انسان در مقایسه با قرآن همانند رابطه مریض با داروست.

قرآن تنها راهکار جلوگیری از انحرافات فرهنگی در جامعه است

وی در مسیر قرآن و عترت بودن را از جمله راه های اصلاح جامعه نام برد و افزود: برای جلوگیری از انحرافات فرهنگی و عقیدتی جامعه زندگی کردن در مسیر قرآن و عترت راه های موثر در اصلاح جامعه و استفاده روزافزون از این گنجینه معنوی است.

شایق افزایش ضریب هوشی و موفقیت های تحصیلی دانش آموزان را از جمله مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح در مدارس ذکر کرد.