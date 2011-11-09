اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی گیران کردستانی در رقابتهای کشوری یک مدال نقره و یک مقام پنجمی را کسب کردند.

سینا رحیم زاده در وزن 69 کیلو گرم مقام دوم و مهدی بی نیازدر وزن 42 کیلو گرم عنوان پنجم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند که در این دوره از مسابقات تیم کردستان در مجموع جایگاه نهم تیمی را به دست آورد و تیم های مازندران، تهران و کرمانشاه به ترتیب عنوان های اول تا سوم را به دست آوردند.

نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشتی آزاد نوجوانان کشور به اردوی تیم ملی نوجوانان برای حضور در رقابتهای آسیایی دعوت می شوند.

کسب دو عنوان برتر توسط دانشجویان دانشگاه کردستان در المپیاد دانشجویان نخبه

دومین المپیاد ورزش همگانی دانشجویان نخبه علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور 39 دانشگاه در چهار رشته کفش پیاده روی، چرخ تانک، دارت و فریزبی برگزار شد.

در این مسابقات تیم نخبگان دانشگاه کردستان در رشته تیمی چرخ تانک مقام دوم و در رشته تیمی کفش پیاده روی مقام سوم را کسب کرد.

اسامی اعضای تیم دانشگاه کردستان علی رجبی ، کیومرث مرادی، سید ادیب کاتورانی، احمد مصلحی پور با مربیگری و سرپرستی حمید شکر نژاد بود که در این مسابقات شرکت کردند.

کلاس ارتقاء داوری کاراته در شهر سنندج برگزار شد



برای ارتقاء و افزایش توان ورزشی داوران استان یک دوره کلاس ارتقاء داوری در رشته کاراته در شهر سنندج برگزار شد.



این کلاس با شرکت 45 نفر در دو بخش آقایان و بانوان در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان کردستان در به مدت دو روز برگزار شد.