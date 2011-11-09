دمای هوای کرمانشاه فردا کاهش محسوسی خواهد داشت

محسن قاسمی با اشاره به افزایش 320 درصدی نزولات جوی در سطح استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بارندگی در سال جاری نسبت به دوره بلند مدت استان، بیش از 84 درصد رشد داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: بیشترین بارش استان کرمانشاه در شهرستان های سنقر و اسلام آبادغرب بوده است و کمترین بارش را در سرپل ذهاب به میزان 10 میلی متر شاهدیم.

وی با اشاره به اینکه ارتفاع بارش برف در کیونان سنقر در حدود 6 سانتیمتر است افزود: در شب گذشته سردترین نقطه استان کیونان با 6 درجه زیر صفر بوده است.

قاسمی در پایان تاکید کرد: جو استان کرمانشاه از امروز تا اوایل هفته آینده آرام است و دمای هوای پنجشنبه کرمانشاه کاهش محسوسی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، بیشترین بارش برف در سطح شهر پاوه به میزان 10 سانتی متر و در ارتفاعات این شهرستان به میزان بیش از 40 سانتی متر گزارش شده است.

