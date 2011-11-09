جواد محقق دبیر دهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق رضایی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با صدور حکمی جواد محقق نویسنده حوزه کودک و نوجوان را با توجه به سوابق درخشان و تعهد و تخصص ارزندهاش در این عرصه به این سمت منصوب کرد.
سیدصادق رضایی در این حکم اظهار اطمینان کرده است که با انتصاب وی به این سمت، جشنواره مطبوعات، دورانی نوین را که مهمترین خصیصهاش رشد سطح کیفی جشنواره است آغاز کند.
در همین حکم فراهم کردن امکان استفاده مربیان و اعضای مراکز کانون از برنامه به شکل مستقیم و غیرمستقیم و کمک به رشد استعدادهای جوان از طریق کشف آنها در مراحل داوری بخشهای مختلف جشنواره از جمله انتظارهای مدیر عامل از دبیر جدید جشنواره مطبوعات عنوان شده است.
همچنین بها دادن به مباحث نظری آنگونه که تعاریف نشریه مفید کودکان در جامعه اسلامی ـ در حد امکان ـ روشن شود و سامان دادن گروههای داوری جشنواره به گونهای که آثار با روشهای علمی مورد بررسی قرارگرفته و جوایز با هدف تقویت نویسندگان و هنرمندان متعهد و پایبند به ارزشهای انقلاب اسلامی اعطا شود، از دیگر انتظارهایی است که مدیر عامل کانون در حکم انتصاب دبیر جشنواره بر آن تاکید کرده است.
دهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان بهمن ماه امسال در تهران برگزار و در آن آثار منتشر شده در مطبوعات طی سالهای 1388 و 1389 توسط گروههای داوری ارزیابی میشود.
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