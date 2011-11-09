اخبار کوتاه پیام نور فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از دانشجویان دانشگاه پیام نور ارسنجان در اردوی معنوی برای شرکت دردعای پرفیض عرفه در غرب کشور شرکت کردند.

این اردوکه با همکاری واحد فرهنگی وهمت بسیج دانشجویی برگزار می شود تعداد 40نفر از دانشجویان برای شرکت درمراسم دعای عرفه رهسپار منطقه عملیاتی غرب کشور شدند.

برگزاری تریبون آزاد در دانشگاه پیام نور فیروزآباد

تریبون آزاد با حضور معاون دانشگاه پیام نور فیروزآباد برگزار شد.

به مناسبت گرامیداشت 13 آبان روز دانش آموز و همچنین روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا دانشجویان بسیج دانشگاه پیام نور با هماهنگی بخش فرهنگی اقدام به برگزاری تریبون آزاد کرد.

در این جلسه که با حضور معاون دانشگاه و مسئول یادواره شهدا در سپاه ناحیه فیروزآباد برگزار شد، با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس در اسفند ماه 90 به بررسی اهداف کشورهای غرب و شرق و مروری بر اعمال فتنه گران در فتنه 88 پرداخته شد.

همایش طلوع مهر ویژه دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور جهرم

مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور جهرم با عنوان همایش طلوع مهر برگزار شد.

این مراسم با حضور حداقل یک هزار دانشجو انجام شد. سخنران اول این مراسم معاونت آموزشی این دانشگاه بود که ضمن تشریح سیستم پیام نور و معرفی جایگاه آن در بین دانشگاههای جهان از دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از ابر دانشگاه های دنیا یاد کرد.

اسداله جعفری ضمن معرفی رشته های موجود در دانشگاه توضیحاتی در ارتباط با برنامه سفیر و سایت دانشگاه پیام نور داد.

وی همچنین در ارتباط با حوزه های آموزشی و معرفی بخش آموزش و همچنین مدیران گروهها توضیحاتی ارائه کرد.

وی سپس در ارتباط با اهمیت مشاوره علمی-درسی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی نکاتی را یاد آورشد.

سخنران بعدی این مراسم دادستان شهرستان جهرم بود که ضمن توصیه به نماز وعنوان اینکه بسیاری از مجرمین از تارکین نماز هستند از دانشجویان خواست که به استاد احترام بگذارندو اهل درس باشند.

حجت الاسلام پرنیان ضمن بیان اهمیت انتخاب دوست و بیان اینکه در رسیدن به هدف، دوست حرف اول را می زند ار دانشجویان خواست از کسانی که آنان را به بیراهه می برند دوری کنند.

وی ضمن بیان پاره ای از قوانین حقوقی و امنیتی عنوان کرد که مزاحمت به هر نحوی قابل پیگیری استاز این رو از دانشجویان خواست که به محض مشاهده هر گونه تهدید و مزاحمت آنرا سرسری نگیرند.

محمد حسین ابوئیان مسول آموزش دانشگاه پیام نور جهرم ضمن بیان اینکه سال گذشته حداقل 70 نفر در مقطع کارشناسی ارشد قبولی در دیگر دانشگاهها داشته ایم، دانشجویان پیام نور را قابل رقابت با دانشجویان دیگر دانشگاهها دانست.