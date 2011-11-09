فضای بین دینی رقابتهای المپیک 2012 برای رهبران معنوی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، اسقف اعظم کانتربری به عنوان رهبر کلیسای انگلیکن انگلستان، ایندارجیت سینگ مدیر شبکه سازمانهای سیک، دکتر نتوبای شاه رئیس آکادمی جینهای بریتانیا درمیان نمایندگان ادیان از پارک المپیک دیدن کردند.

کمیته برگزاری المپیک و پاراالمپیک لندن تلاش دارد از قدرت این بازیها برای الهام بخشیدن به تغییرات پایدار و ایجاد تعهد برای اطمینان حاصل کردن از اینکه پیروان ادیان مختلف در این رقابتها سهیم هستند و حضور دارند استفاده کند.

در جریان این بازی ها پیروان ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندو، سیک، جین، بودایی و زرتشتی در کنار هم قرار می گیرند و می توانند در مرکز بین ادیان دهکده المپیک حضور یابند.

همچنین قرار است حضور روحانیون برای 17 هزار ورزشکار و مقامات همراه آنها، بیش از 200 هزار کارمند و داوطلب و 20 هزار نفر از اعضای رسانه ها الهام بخش باشد و آنها را در انجام مراسم مذهبی خود یاری کند. در طول این رقابتها خدمات روحانیون ادیان مختلف با حضور 193 شخصیت دینی از جوامع مختلف ارائه می شود.

کمیته برگزاری بازیهای المپیک همچنین یک گروه مرجع بین دینی تشکیل داده که حضور جوامع دینی را در سطح اجتماعی در این رقابتها مورد تشویق و ترغیب قرار می دهد. این گروه به طور منظم با جوامع دینی دیدار می کنند.

برگزار کنندگان تنوع ادیان و فرهنگهای لندن را یکی از عوامل میزبانی شهرلندن برای بازیهای المپیک سال آتی می دانند و اظهار می دارند که این رقابتها تنها نمایشگاهی از برتری بازیهای ورزشی نیست بلکه جشن حضور ادیان و فرهنگهای مختلف است.

پل دگتون رئیس اجرایی کمیته برگزاری رقابتهای المپیک لندن اظهار داشت: ما طی چهار سال گذشته با ادیان مختلف همکاری نزدیکی داشتیم تا اطمینان حاصل کنیم تمام ادیان احساس کنند آنها نیز بخشی از این بازی ها هستند چه در جایگاه تماشاگر، چه ورزشکار و چه عضو جامعه محلی.