به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن قمصری با اشاره به آمادگی شرکت ملی نفت ایران برای حضور بخش خصوصی در انجام عملیات سوآپ نفت خام، گفت: شرکت ملی نفت ایران از امروز آماده است تا پیشنهاد دریافت محمولات نفتی از سوی بخش خصوصی ایران را در قالب قرارداد سواپ به صورت کارشناسی بررسی کند.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه به دنبال نشست صمیمانه وزیر نفت با فعالان اتاق بازرگانی و درخواست بخش خصوصی ایران برای حضور جدی در عرصه سوآپ شرکت ملی نفت آمادگی دارد، تصریح کرد: تمامی درخواستهای فعالان بخش خصوصی را برای همکاری در قالب سوآپ بررسی و وارد مرحله اجرایی کند.

این مقام مسئول، افزود: تمامی زیرساخت های سوآپ نفت در کشور برای همکاری با بخش خصوصی ایرانی آماده است و در صورتی که فعالان ایرانی ،محموله های نفتی از مبدا آسیای میانه داشته باشند، شرکت ملی نفت برای انعقاد قرارداد با آنها آمادگی کامل دارد.

به گزارش مهر، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر به طور متوسط روزانه 20 هزار بشکه نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر به مقصد خلیج فارس سوآپ نفت می شود.



پیش بینی می شود تا چند ماه آینده حجم سوآپ نفت خام ایران تا مرز 70 هزار بشکه در روز قابل افزایش باشد، ضمن آنکه در مجموع از اواسط تابستان سالجاری تاکنون بیش از یک میلیون بشکه نفت خام توسط ایران از کشورهای حاشیه دریای خزر به مقصد خلیج فارس سوآپ شده است.



با گذشت نزدیک به 13 سال از آغاز سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به خلیج فارس، فروردین ماه سال گذشته با عدم تمدید قرارداد چهار شرکت خارجی، حجم سوآپ نفت خام ایران به صفر رسید.



مسئولان وقت وزارت نفت یکی از مهمترین دلایل توقف سوآپ نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر را حفظ منافع ملی عنوان کرده و اعلام کردند: در 13 سال گذشته سوآپ نفتی انجام نمی شده بلکه ایران به یکی از خریداران نفت کشورهای همسایه تبدیل شده بود.



با تمدید نشدن قراردادهای سوآپ نفت چهار شرکت بین المللی سلکت انرژی تریدینگ، دراگون اویل امارات، ویتول سوئیس، کاسپین اویل دولوپمنت ایرلند، این شرکتها در نهایت با استفاده از سایر مسیرهای غیر اقتصادی همچون خط لوله بی.تی.سی باکو ـ نووروسیسک، باکو ـ سوپسا و کنسرسیوم خط لوله کاسپین، نفت صادراتی ترکمنستان و قزاقستان را به بازارهای هدف منتقل می کنند.



از اواسط تابستان سالجاری با اعمال تغییراتی در قراردادهای سوآپ نفت از سرگیری این تجارت سودآور و استراتژیک توسط شرکت ملی نفت ایران آغاز شده است.