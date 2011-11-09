فیلم برگزیده سینمای سوئد در جشنواره فیلم کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم از روی رمانی با همین عنوان اقتباس شده که از کتاب های پرفروش در سطح اروپا به شمار می رود. فیلم نیز با استقبال خوبی از سوی مخاطبان سوئدی رو به رو شده است.

این فیلم با بیانی سمبولیک سعی دارد روابط و اخلاقیات انسانی به ویژه در هنگام عصبانیت و بروز بحران را به تصویر کشد. فیلم می خواهد توانایی درک مشکلات و تصمیم گیری بر اساس خرد فردی و جمعی را به کودکان بیاموزد.



از منظر آموزشی فیلم "کارلستون روی پشت بام" با زبان جذاب و در عین حال شیرین خود به صورتی غیر مستقیم مفاهیم خود را به مخاطب القا می کند و برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر گاهی نیز از طنز بیانی و کمدی موقعیت بهره می گیرد. این فیلم داستان موجودی به نام " پی وی" را به تصویر می کشد که به دلیل تنهایی و نداشتن همبازی ناراحت است تا این که مردی تپل و گستاخ وارد اتاق وی شده و خود را کارلستون معرفی می کند.



"ویبهکه ایدسوئه " کارگردان این فیلم، در سوئد به دنیا آمد و سپس در مدرسه هنر نیویورک تحصیل کرد. زمانی که به کشورش بازگشت قبل از تجربه کارگردانی، شروع به فیلمنامه نویسی برای سریال های تلویزیونی کرد و اولین فیلم او در سال ۱۹۹۶ به نمایش بین المللی درآمد.



در فیلم "کارلستون روی پشت بام" بازیگرانی چون برجی الوستد، پرنیلا اگوست و ماریا بلوم نقش آفرینی می کنند.



