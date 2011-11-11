کاهش تلفات تصادفات رانندگی با بستن کمربند ایمنی

دکتر علیرضا کیانفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیبهای وارده به دست وپا در تصادفات اظهار داشت: متاسفانه به علت نا ایمن بودن خودروها تصادفات باعث آسیب دیدن سر، نخاع و دست و پای افراد می شود. در بیشتر تصادفات سنگین افراد به علت ضربه به سر و نخاع جان خود را از دست داده یا فلج می شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از افراد در تصادفات به علت عدم استفاده از کمربند ایمنی جان خود را از دست می دهند. حال اینکه در تصادفات شدید بسیاری از آسیب های احتمالی با بستن کمربند ایمنی رخ نمی دهد و فرد سالم می ماند.



این متخصص ارتوپد تاکید کرد: اگر مسئولان پلیس بتوانند کمربند ایمنی را برای سرنشینان الزام و آن را اجرا کنند شاید سالانه شاهد کاهش چهار هزار نفری معلولان حوادث ترافیکی باشیم.