به گزارش خبرگزاری مهر، در این جوابیه آمده است: نسخه اولیه فیلم کوتاه چهار دقیقهای "درخت گیلاس" که تولید جشنواره فیلم مقاومت است، توسط تهیهکننده این اثر مستند سفارشی یعنی جشنواره فیلم مقاومت و به نمایندگی آقای صنعتی، تحویل دفتر جشنواره بینالمللی سینماحقیقت شده و فرم جشنواره نیز توسط ایشان تنظیم و امضاء شده است.
پس از بازبینی هیئت محترم انتخاب و پذیرش این فیلم، دفتر جشنواره به دفعات با شماره تلفنهای ارائه شده در فرم مذکور تماس گرفتند تا نسخه اصلی فیلم به جشنواره ارائه شود، اما پاسخی نگرفتند و ناگزیر، این فیلم باکسبندی نشده و از فهرست جشنواره خارج شد.
در بخش پایانی این توضیح آمده است: "درخت گیلاس" کاملاً قانونی و با درخواست تهیهکننده، در جشنواره سینماحقیقت شرکت کرده و صرفاً به دلیل عدم ارائه نسخه اصلی، این فیلم امکان نمایش در جشنواره را پیدا نکرده است.
محمدعلی شعبانی کارگردان فیلم "درخت گیلاس" در گفتگو با مهر از شرکت بیاجازه اثرش در جشنواره حقیقت ابراز نارضایتی کرده بود.
نظر شما