نمایشگاه توانمندیهای کشاورزی خراسان جنوبی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر باغبانی جهادکشاورزی خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: نمایشگاه توانمندیهای کشاورزی استان با 35 غرفه و 27 عنوان برنامه آغاز به کار کرده است.

سیدابوالقاسم عطاحسینی هدف از برگزاری این نمایشگاه را شناسایی و معرفی محصولات دارای کیفیت و مزیت دار این استان در سطح کشور عنوان کرد و بیان داشت: این نمایشگاه به مدت دو روز در حاشیه همایش ملی زرشک و عناب بر پا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه محصولات و به ویژه محصول زرشک و عناب، محصولات بسته بندی و فراوری این محصولات به نمایش گذاشته شده است، افزود: این نمایشگاه با همکاری تشکلهای بخش خصوصی مربوط به عناب و زرشک، اداره کل عشایر استان، بانک کشاورزی و کانون انجمن صنفی فنی و حرفه ای استان برگزار شده است.

عطاحسینی با اشاره به برپایی سیاه چادرهای عشایری استان در نمایشگاه توانمندیهای جهاد کشاورزی، عنوان کرد: در این غرفه ها محصولات بومی و محلی و همچنین صنایع دستی این قشر به نمایش گذاشته شده است.

مدیر باغبانی جهادکشاورزی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: طوایف عشایری بهلولی بخش زیرکوه، طوایف عشایر بلوچ بخش زیرکوه و طوایف رمضانی بخش سده از جمله طوایف عشایر شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.