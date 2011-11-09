حماسه بیداری درقاب سیمای تبرستان پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حماسه بیداری عنوان برنامه ای در قالب میزگرد به کارگردانی حسین یوسفی و تهیه کنندگی احمد باکر است.

این برنامه با هدف اطلاعاتی و آموزشی و موضوع سیاسی درشش برنامه 60 دقیقه ای از سیمای شبکه تبرستان تولید و پخش می شود.

حماسه بیداری با بررسی بیداری اسلامی منطقه خاورمیانه و بیداری کشورهای عربی و اعتراض مردم آمریکا و سیاستهای ظالمانه امرا و سران کشورهای عربی، به تحلیل کارشناسی در رابطه با این موضوعات می پردازد.

صادق رنجبر نویسنده، تقی قاسمپور، حمید درواری، فردین شیری تصویربرداران، رجب صادقی صدابردار، علیرضا امرا تدوینگر و رسول ساجدی مجری و کامران احمدنیا دستیارتهیه دراین برنامه سیاسی هستند.

هم زبون درصدای شبکه تبرستان

هم زبون عنوان برنامه ای بوده در قالب ترکیبی ساده (کلامی، پیامی، آوایی) که با هدف اطلاعاتی آموزشی و تفریحی و سرگرمی و موضوعات تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی روزهای جمعه هرهفته به مدت 90 دقیقه به زبان محلی به صورت زنده و روتین از صدای شبکه تبرستان پخش می شود.

محسن اکبرپور تهیه کننده هم زبون گفت: این برنامه با بهره گیری از گزارشها و بخشهای متنوع، به جنبه های گوناگون فرهنگ فولکوریک می پردازد.

وی با اشاره به ساختار برنامه اظهار داشت: هم زبون در مجموع فضای یک مجله هفتگی را ایجاد می کند که فصلهای متنوعی دارد و در هر فصل قسمتی از فرهنگ غنی مازندران را هدف قرار می دهد.

تهیه کننده این برنامه ادامه داد: ترکیب قرارگیری بخشها به گونه ای است تا برنامه با ریتمی مناسب و جدید تقدیم مخاطبان شود.

اکبرپور افزود: در ابتدای برنامه و قبل از ورود به فصل های برنامه با طرح موضوعی خاص در ارتباط با مقوله های فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی نظر مخاطبان را برای بالابردن مشارکت آنها جویا خواهیم شد و در طول برنامه بعد از هر فصل نظرات مردمی پخش خواهد شد.

وی به تقسیم بندی برنامه به چهارفصل تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مازندران اشاره کرد و گفت: در هر فصل چند بخش وجود دارد که با استفاده از گفتار، کارشناسی، ارتباط تلفنی، موسیقیهای با کلام و بی کلام و گزارشهای متعدد به آن موضوع پرداخته می شود.

علی حسن نژاد نویسندگی کار را برعهده دارد و کاراجرا برعهده زری وفایی است و غلامرضا علی نژاد، محمد محمدخانی دراین برنامه گزارشگری می کنند و سید رضا میرقربان نژاد، مهدی اوشیب نتاج، شهرام حق شناس، سامی یوسفی کارصدابرداری را برعهده دارند.

موفقیت تدوینگر درجشنواره رونمایی از آثار نماهنگ شوق زندگی

احسان فقیهان از تدوینگران صدا و سیمای مرکز مازندران با ارسال نماهنگهای پالان دوزی در مازندران، آبشارهای مازندران، تلم زنی درمازندران، ماهیگیری درمازندران در جشنواره رونمایی از 100 آثار نماهنگ شوق زندگی که در مرکز موسیقی صداوسیما برگزار شد، به عنوان تصویربردار نمونه انتخاب شد.

مراسم رونمایی از 100 اثر نماهنگ که به معرفی تاریخ،‌ تمدن، فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی در قالب تصویر و موسیقی تکنوازی و محلی می‌پردازد، با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما، مشاور عالی مقام معظم رهبری، مجید انتظامی، ‌مجید اخشابی، هادی منتظری، محمد بیگلری پور و جمعی از آهنگسازان در ساختمان شیشه ای سازمان صدا وسیما رونمایی شد.

قاچاق چوب در قاب تصویر

فیلم تلویزیونی نشانه ها، به کارگردانی یاسرطالبی و تهیه کنندگی میترا روحی منش از سیمای شبکه تبرستان به مدت 90 دقیقه تصویربرداری شده است.

این فیلم که سومین کار بلند روحی منش است، از 23 مهرماه در جنگلهای منطقه چوب فریم (نبافت) جلوی دوربین رفت و طبق پیش بینی های به عمل آمده فیلمبرداری تا 20 آبان به پایان می رسد.