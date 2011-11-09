مرگ پیرمرد در مترو خیام تکذیب شد / پیگیری طرح محافظ شیشه ای

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار خبری مبنی بر فوت یک پیرمرد براثر سقوط روی قطار در ایستگاه مترو خیام، احسان مقدم مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو تهران با تکذیب این خبر گفت: پیش از ظهر امروز چهارشنبه پیرمرد 85 ساله به دلیل کهولت سنی دچار مشکل جسمی می شود.

وی ادامه داد: این پیرمرد پس از رسیدگی ماموران اورژانس بهبود می یابد.

انتشار شایعه سقوط یک پیرمرد بر روی ریل قطار لزوم اجرایی شدن طرحی قدیمی را که مدیرعامل پیشین شرکت بهره برداری مترو تهران خبر از تحقق آن در صورت تامین اعتبار از سوی دولت را داده بود، یادآوری می کند.

جعفر ربیعی، مدیرعامل سابق شرکت بهره برداری مترو تهران از طرح نصب محافظ لبه سکو برای ایستگاههای مترو خبر داده و گفته بود کار طراحی و اقدامات فنی برای اجرای محافظ شیشه‌ای لبه سکو در ایستگاهها انجام شده اما برای اجرای این طرح نیازمند تامین اعتبارات و حمایتهای مالی هستیم.

او این طرح را یک سال پس از سقوط مسافری نابینا بر روی ریل قطار کهمنجر به فوت وی شد داد و گفت: بحث ایمن سازی بیشتر مترو برای نابینایان از سال گذشته با جدیت دنبال شده است و کارهای فنی نصب محافظ لبه سکو برای ایستگاهها انجام شده ولی برای اجرای این طرح نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه هستیم.

به گفته او برای نصب محافظ لبه سکو در هر ایستگاه به 5/1 تا 2 میلیارد تومان اعتبار نیاز است زیرا تحقق این طرح علاوه بر تجهیزاتی که باید در هر ایستگاه بکارگیری شود، بر روی قطارها نیز باید تجهیزات خاصی نصب شود تا درهای قطارها همزمان با درهای محافظ لبه سکو باز شود و همچنین قطارها درست مقابل درهای محافظ توقف کنند. از نظر فنی مشکلی برای اجرای این طرح نداریم و تولید کننده های داخلی قادرند با همکاری شرکتهای خارجی این اقدام را انجام دهند، در این میان تنها مسئله ای که وجود دارد تامین منابع مالی مورد نیاز است.

مترو تهران در حال حاضر 70 ایستگاه دارد که برای تجهیز تمام ایستگاهها به محافظ لبه سکو باید حدود 100 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شود.

علی محمد قلی ها، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران نیز با تاکید بر اینکه این طرح همچنان در مترو تهران با جدیت دنبال می شود به خبرنگار مهر گفت: اگر اعتبار مورد نیاز از سوی دولت تامین شود به سرعت این طرح را اجرایی می کنیم.