میررزاقزاده پژوهشگر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از انتشار کتاب «مژههای سوخته» درباره شهید یوسف کلاهدوز، چند کتاب دیگر درباره فرماندهان زمان جنگ از سری کتابهای مجموعه فرماندهان جوان، در دستور کار قرار گرفت که کتاب شهید حسن باقری از این مجموعه چندی پیش به انتشار رسید.
وی افزود: در حال حاضر دو کتاب دیگر درباره شهید احمد کاظمی و مهدی باکری از فرماندهان دفاع مقدس را در دستور کار داریم که این دو کتاب در آستانه چاپ هستند. این کتابها شامل اسناد، دستنوشتهها، زندگینامه و تصاویری از این شهدا هستند.
این نویسنده گفت: نوشتن زندگینامه شهید کلاهدوز توسط حامد کلاهدوز فرزند این شهید انجام شد و دو کتاب شهید کاظمی و باکری توسط سعید سرمدی پژوهشگر دفاع مقدس نوشته شده است. این دو کتاب به زودی توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و در ادامه روند چاپ کتابهای زندگینامه فرماندهان جوان منتشر خواهند شد.
شهید احمد کاظمی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در سانحه هوایی هواپیمای فالکن سپاه در 19 دی ماه سال 84 به شهادت رسید. شهید مهدی باکری هم در زمان دفاع مقدس فرمانده لشگر 31 عاشورا بود که در 25 بهمن ماه سال 63 طی عملیات بدر به شهادت رسید و پیکرش در آبهای اروندرود مفقود شد.
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