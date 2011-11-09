روایت اسرائیل از روند تهیه گزارش آمانو/ کل داستان گزارش دریک پاراگراف

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از برخی مقامات تل آویو اعلام کرد: گزارش جدید آژانس درباره فعالیتهای هسته ای ایران همان اطلاعاتی است که اسرائیل در سالهای اخیر جمع آوری کرده و آن را در اختیار کشورهای دیگر قرار داده است.

یکی دیگر از این مقامات اسرائیلی در این باره اظهار داشت: کل داستان از این قرار است که می خواستیم بدانیم آیا کشورهای غربی بر مبنای این گزارش مفصل به تعهداتشان درباره اجازه ندادن به ایران در دستیابی به تسلیحات از طریق انجام تحریمهای بیشتر عمل می کنند یا نه؟!

خاطر نشان می شود در گزارش جدید آژانس درباره فعالیتهای هسته ای ایران به این مسئله اشاره شده که از کمک 10 کشور برای تهیه آن استفاده شده است. حال با این اظهارنظر مقامات صهیونیستی به خوبی ماهیت این گزارش ضد ایرانی افشا می شود؛ جایی که صهیونیستها به صراحت اعلام می کنند این اطلاعات توسط اسرائیل به کشورهای دیگر داده شده است.

با اظهارات صریح این مقامات اسرائیلی به خوبی جریان خصمانه اخیر بر ضد ایران رونمایی می شود که در آن آژانس بین المللی انرژی اتمی بر خلاف اصول خود که باید بی طرفی را رعایت کند به گزارشهایی غیر مستند دلالت کرده که منبع آن هم دشمن نخست ایران در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی است.

به نظر می رسد در روزهای آتی با افشای بیشتر زوایایی این مسئله صحت گزارش آژانس کاملا زیر سوال رفته و این گزارش نیز به پرونده پر اشتباه آژانس درباره فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران اضافه شود.