تاثیر 23 درصدی معاینه فنی در کاهش آلودگی هوای پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور با بیان اینکه هر ساله با کاهش دما شاهد وارونگی هوا و انباشت آلودگی خودروها هستیم که معاینه فنی می تواند در تهران تا 23 درصد در کاهش آلودگی هوا نقش داشته باشد، افزود: هنگام بارش برف و باران، اهمیت ایمنی خودروها چندین برابر می شود چرا که در معاینه فنی خودروها مواردی مانند سالم بودن ترمز، سیستم تعادلی خودرو، سالم بودن چراغها، آینه ها و... کنترل و بررسی می شود که با رفع نقایص و مشکلات خودروها می تواند تا حد زیادی از حوادث و اتفاقات بد جلوگیری کرد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر با آغاز ثبت نام طرح ترافیک و الزامی بودن دریافت برگه معاینه فنی برای خودروهای متقاضی ، به زودی شاهد افزایش مراجعات به مراکز معاینه فنی خواهیم بود که به شهروندان توصیه می شود برای جلوگیری از ازدحام، اکنون که مراکز در شرایط معمول هستند به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.

علیپور با بیان اینکه همه مراکز معاینه فنی برای خدمات رسانی به شهروندان فعال هستند گفت: 80 درصد از آلودگی هوا تهران ناشی از آلودگی تولید شده توسط خودروها است که با مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی می توان درصد قابل توجهی از آلودگی هوای پایتخت را کاهش داد.



