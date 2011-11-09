کشورهای غربی به منطق ایران تکیه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد، پیش از ظهر چهارشنبه در استادیوم انقلاب شهرکرد در میان مردم اظهار داشت: از صمیم دل خوشحالم که توانستم دوباره چهره مومن، مصمم و نورانی شما مردم چهارمحل و بختیاری و شهرستان عزیز شهرکرد را دیدار کنم.

وی گفت: خدا را سپاس می گویم که دوباره مردمی را که در ایمان، پاکی و عشق به اهل بیت (ع) سرآمد روزگار ملت ایران هستند دیدار می کنم.

رئیس جمهور عنوان کرد: سخت کوشی، مهمان نوازی، تحمل سختی ها از ویژگی برجسته مردم این دیار است.

وی با بیان اینکه مردم این استان همواره پشتیبان و نافع ملت ایران و سعادت جامعه بودند، بیان داشت: مردم این سرزمین پرچمداران و عزت داران در برابر بیگانگان، متجاوزان و استکباران بوده اند.

احمدی نژاد تأکید کرد: همت مردم این دیار و استواری و دلاوری آنها به پاکی چشمه زلال دشتها است.

رئیس جمهور ادامه داد: مردم این دیار نجابت و پاکی را با حماسه و غیرت درآمیختند و برگ های زرین تاریخ ایران را تشکیل دادند.

احمدی نژاد بیان داشت: خداوند را شاکرم که توفیق سفر مجدد و دیدار با شما مردم را به من داد.

وی عنوان کرد: سلام خدا بر شما مردم دلاور، علما، فقها، هنرمندان و سلام خدا بر شهیدان، جانبازان و ایثارگران این استان و سلام خدا بر دستان پر برکت عشایر، کارگران، دامپروران و کارگران زحمت کش این استان و سلام خدا بر فرهیختگان، دانشجویان، دانشگاهیان و دانش آموزان این استان و سلام بر جوانان این استان.

احمدی نژاد با بیان اینکه بین دو عید بزرگ قرار داریم، یکی عید قربان و دیگری عید غدیر، گفت: بدون تردید اگر غدیر نبود اثری از قربان، فطر، رمضان و توحید و خداپرستی در عالم نمی ماند.در حقیقت بزرگترین عید بشریت عید غدیر است و عید غدیر عید توحید و عدالت و عید پاکی است.

وی بیان داشت: خداوند را سپاسگذاریم که مردم این استان اهل ایثار و خدمت و خیرخواهی و فداکاری هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت های استکباری کشور ایران را به ترور متهم می کنند بیان داشت: ملت ایران منطقی را که به جهان عرضه کرده است بی نظیر می داند و سردمداران کشورهای غربی و استکباری بر منطق ایران تکیه کرده اند.

وی افزود: آمریکا با کشتار مردم و جنایت ها سرزمین ها را اشغال می کند اما ملت ایران یک ملت 1400 ساله و پای پرچم عدالت ایستاده است.

احمدی نژاد با بیان اینکه دشمنان ایران این کشور را به ترور و ساخت بمب اتم متهم می کنند، عنوان کرد: اخلاق و انسانیت و توحید و عدالت از ویژگی اصلی مردم ایران است و آمریکا و کشورهای غربی اگر دنیا را هم بدهند نمی توانند به این ویژگی ایرانی ها برسند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به مساله آب چهارمحال و بختیاری اشاره و تأکید کرد: آب به زمینی که در کنار آب هست تعلق دارد و ما در جلساتی که خواهیم داشت، مساله آب را حل می کنیم.