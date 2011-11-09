به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات در حاشیه رقابت‌های لیگ بسکتبال با ویلچر انجام می شود به این صورت که پس از پایان بازی در هر روز، سه نفر از هر تیم انتخاب شده و در مقابل هم قرار می گیرند.

هدف از این اقدام تشویق بازیکنانی است که کمتر در طول برگزاری بازی‌ها مورد استفاده قرار می گیرند. زمان آغاز این مسابقات یک ماه دیگر است و نتایج آنها مستقل از سایر رقابت‌ها محاسبه می شود.

"جام فوتسال ولایت" با حضور 13 تیم در استان گیلان آغاز شد

رقابت‌های فوتسال معلولان استان گیلان تحت عنوان جام ولایت در بندرانزلی آغاز شد.

این رقابت‌ها که به مناسب همزمانی با عید سعید غدیر، " جام ولایت" نامگذاری شده با حضور 13 تیم از شهرهای رشت، بندرانزلی، تالش، ماسال، آستانه، سیاهکل، لاهیجان، لنگرود، املش، رودبار، صومعه سرا، فومن و شفت در سه گروه انجام می شود که تاکنون رقابت‌های گروه یک به میزبانی بندرانزلی رو به پایان است و سایر دیدارهای گروه 2 و 3 هفته آینده به اتمام خواهد رسید.