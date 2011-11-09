تمبر اختصاصی همایش ملی زرشک و عناب رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر اختصاصی همایش ملی زرشک و عناب در تیراژ اولیه 10 هزار قطعه به چاپ رسیده است.

در طراحی این تمبر نقشه کشور جمهوری اسلامی ایران و نام پرآوازه خلیج همیشه فارس به زبان لاتین، موقعیت جغرافیای استان و تصویر دو محصول استراتژیک زرشک و عناب نقش بسته است.

تمبر اختصاصی همایش ملی زرشک و عناب بر روی محصولات صادره بین المللی الصاق خواهد شد.

رونمایی از کتاب شناسنامه اکوتیپهای کلکسیون عناب ایران

همچنین در ادامه این مراسم کتاب شناسنامه اکوتیپهای کلکسیون عناب ایران در همایش ملی زرشک و عناب خراسان جنوبی رونمایی شد.

کتاب شناسنامه اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران در تیراژ اولیه یک هزار جلد به چاپ رسیده است.

کتاب شناسنامه اکوتیپهای کلکسیون عناب ایران در سه فهرست پیشینه تاریخی، مناطق گسترش، گیاهشناسی و خواص دارویی عناب، مروری بر تحقیقات صورت گرفته در خصوص شناسایی ارقام مختلف عناب و شناسنامه مولکولی و فنوتیپی درختان کلکسیون عناب ایران نوشته شده است.