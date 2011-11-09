والیبال فارس نیازمند توجه و برنامه ریزی خاص است

به گزارش خبرگزاری مهر، توریج موید در دیدار با اعضای هیئت والیبال استان فارس ضمن اشاره به وجود استعدادهای فراوان درورزش فارس و شرایط ویژه آب و هوایی در اقصی نقاط استان اظهار داشت: با شناختی که از ورزش فارس دارم در هر رشته ورزشی که سرمایه گذاری کنیم قطعا شاهد درخشش آن رشته در رقابت های متعدد خواهیم بود.

وی یادآور شد: در والیبال نیز استعدادهای بسیاری داریم که اگر توجه خاص و برنامه ریزی دقیقی صورت پذیرد، والیبالیستهای استان قطعا می توانند افتخارات بسیاری را برای ورزش فارس به ارمغان بیاورند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس تصریح کرد: در کنار توسعه ورزش همگانی که یکی از اهداف مهم وزارت ورزش و جوانان و به تبع آن اداره کل ورزش و جوانان فارس است، توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای نیز از اولویتهای ورزش در فارس است و اداره کل ضمن توجه به تیمهای ورزشی، به کمک هیئتها سعی در جذب حامیان مالی به منظور حمایت از تیمهای ورزشی خود دارد، که قطعا والیبال به عنوان یکی از رشته های پرطرفدار و جذاب برای جوانان نیازمند حمایت بخش خصوصی است.

موید ادامه داد: تا آنجا که شرایط و بضاعت اداره کل ورزش و جوانان اجازه دهد از والیبال و برنامه های این هیأت حمایت خواهیم کرد و پیگیری های لازم در خصوص رفع مشکلات هیئت را با جدیت تمام دنبال می کنیم.

در ادامه این نشست سرپرست هیئت والیبال استان اظهار داشت: والیبال در استان فارس دارای توانمندیهای بسیاری است که نیازمند برنامه ریزی و حمایت است.

منوچهر اسدی پویا با بیان مشکلات والیبال استان خواستار حمایت بیشتر مسئولین ورزش شد و افزود: والیبال فارس با اتحاد و همدلی می تواند افتخارات بسیاری را برای ورزش استان به ارمغان بیاورد.