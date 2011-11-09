  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

برادر ناتنی مانع رسیدگی به درخواست معافیت کفالت نمی شود

برادر ناتنی مانع رسیدگی به درخواست معافیت کفالت نمی شود

معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی گفت: از سال جاری در معافیتهای کفالت برادر و خواهر نیازمند مراقبت و خواهر مجرد، برادر ناتنی مانع رسیدگی به درخواست معافیت کفالت برادر تنی مکفول نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا اکبرحلوایی افزود: برابر هماهنگیهای به عمل آمده با ستاد کل نیروهای مسلح، از سال جاری در خصوص معافیتهای کفالت برادر و خواهر بیمار بالای 18 سال نیازمند مراقبت به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی که فاقد پدر، همسر و فرزند بالای 18 سال بوده، همچنین خواهر مجرد به شرط آنکه فاقد پدر بوده و تاهل اختیار نکرده باشد وجود برادر ناتنی مانع برخورداری برادر تنی از معافیت کفالت نبوده و اعطای معافیت به این گونه از مشمولان بلامانع خواهد بود.

وی تاکید کرد: برادر ناتنی نیز مجاز به برخورداری از معافیت کفالت به سبب برادر و خواهر ناتنی خود نیست.

کد مطلب 1456173

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها