برادر ناتنی مانع رسیدگی به درخواست معافیت کفالت نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا اکبرحلوایی افزود: برابر هماهنگیهای به عمل آمده با ستاد کل نیروهای مسلح، از سال جاری در خصوص معافیتهای کفالت برادر و خواهر بیمار بالای 18 سال نیازمند مراقبت به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی که فاقد پدر، همسر و فرزند بالای 18 سال بوده، همچنین خواهر مجرد به شرط آنکه فاقد پدر بوده و تاهل اختیار نکرده باشد وجود برادر ناتنی مانع برخورداری برادر تنی از معافیت کفالت نبوده و اعطای معافیت به این گونه از مشمولان بلامانع خواهد بود.

وی تاکید کرد: برادر ناتنی نیز مجاز به برخورداری از معافیت کفالت به سبب برادر و خواهر ناتنی خود نیست.