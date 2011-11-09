آمادگی دفاتر الکترونیک برای اصلاح اطلاعات عوارض خودرو

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: متقاضیانی که در خصوص پرداخت عوارض با مشکل مواجه می شوند با مراجعه به دفاتر الکترونیک تناقض اطلاعات جدید و گذشته را بر طرف کنند.