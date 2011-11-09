آمادگی دفاتر الکترونیک برای اصلاح اطلاعات عوارض خودرو

وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلاتی که برای تعدادی از ثبت نام کنندگان آرم طرح ترافیک در خصوص پرداخت عوارض پیش آمده است گفت: هیچگونه مشکلی در رابطه با ثبت نام متقاضیان آرم طرح ترافیک در سایت وجود ندارد.
وی ادامه داد: برخی متقاضیان در هنگام پرداخت عوارض به دلیل عدم هماهنگی میان اطلاعاتی که پیش از این وارد سایت کرده اند با اطلاعات جدیدی که در سایت ثبت می کنند با مشکل مواجه می شوند.
نوروزی اضافه کرد: هماهنگیهای لازم با دفاتر الکترونیک انجام شده است و با مراجعه به این مراکز اطلاعات اشتباه اصلاح می شود.
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