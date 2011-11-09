  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آمادگی دفاتر الکترونیک برای اصلاح اطلاعات عوارض خودرو

آمادگی دفاتر الکترونیک برای اصلاح اطلاعات عوارض خودرو

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: متقاضیانی که در خصوص پرداخت عوارض با مشکل مواجه می شوند با مراجعه به دفاتر الکترونیک تناقض اطلاعات جدید و گذشته را بر طرف کنند.

وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلاتی که برای تعدادی از ثبت نام کنندگان آرم طرح ترافیک در خصوص پرداخت عوارض پیش آمده است گفت: هیچگونه مشکلی در رابطه با ثبت نام متقاضیان آرم طرح ترافیک در سایت وجود ندارد.

وی ادامه داد: برخی متقاضیان در هنگام پرداخت عوارض به دلیل عدم هماهنگی میان اطلاعاتی که پیش از این وارد سایت کرده اند با اطلاعات جدیدی که در سایت ثبت می کنند با مشکل مواجه می شوند.

نوروزی اضافه کرد: هماهنگیهای لازم با دفاتر الکترونیک انجام شده است و با مراجعه به این مراکز اطلاعات اشتباه اصلاح می شود.

کد مطلب 1456181

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها