به گزارش خبرگزاری مهر، اوایل مهرماه دبیرخانه و کمیته‏های مختلف علمی و اجرایی این طرح ملی تشکیل شده تا به صورت فعال و قوی دوره پنجم برگزار شود.

بستر اینترنت و محیط مجازی فرصت و امکانی است تا با استفاده از ظرفیتهای آن به ترویج معارف اسلامی پرداخته شود. این رسانه اگر چه محصول تمدن و درک ویژه غرب جدید از نیازهای انسان و جامعه است، اما بی تردید تفکر دینی و معنوی می تواند از قابلیت های نفوذ این رسانه، به نفع خود بهره ببرد.

طرح ملی بوی سیب در سه بخش اصلی، جنبی و خارج از مسابقه برگزار می شود و از اول محرم، رسماً پذیرش آثار صورت گرفته و علاقمندان تا اربعین فرصت شرکت در این طرح ملی را دارند.

بخش اصلی ما وبلاگ نویسی است. در این بخش، بهترین نوشته عاشورایی (بین 500 تا 3000 کاراکتر)، بهترین ریز نوشته عاشورایی (زیر 200 کاراکتر) و بهترین وبلاگ عاشورایی انتخاب خواهد شد.

پادکست، گرافیک، کتابخوانی بخش جنبی مسابقه بوی سیب است، در قسمت پادکست علاقمندان باید برنامه رادیویی اینترنتی خود را بین 1 تا 5 دقیقه تهیه و ارسال کنند. در قسمت کتابخوانی با معرفی یک کتاب از سوی رادیو، هر روز سؤالاتی بصورت چند گزینه ای طراحی می شود که این سؤالات از طریق رادیو و سایت در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.



مجتبی تونه‏ای دبیر طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب در مورد بخش جنبی این مسابقه گفت: در بخش جنبی، امسال قسمت بین الملل را هم طراحی کرده ایم. علاقمندان حضور در این طرح، از سایر کشورها می توانند با دو زبان عربی و انگلیسی، آثار مرتبط با این مسابقه را ارسال کنند.



تونه ای گفت: امسال بخش بین‏الملل از بخش‏های جنبی مسابقه محسوب می‏شود و علت آن سه مسئله است؛ اول اینکه اینترنت مرز نمی‏شناسد و از طریق آن می‏توان با تمام جهان ارتباط برقرار کرد. دوم اینکه به خاطر بیداری اسلامی در منطقه موضوعاتی مرتبط با آن تدارک دیده‏ایم که می‏شود این حرکت را فراتر از مرزهای ایران دید و نکته سوم بحث قیام امام حسین(ع) و پیام عاشورا است که برای تمام مسلمانان و شیعیان درس آموز است و مسلمانان نسبت به این موضوع علاقمند و حساس هستند.