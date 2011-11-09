حمیدرضا ابراری‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی فردای تیمش مقابل شهرداری ساوه گفت: تیم ما در هفته گذشته امتیاز بازی با گیتی‌پسند را از دست داد بنابراین در بازی فردا به دنبال پیروزی و کسب سه امتیاز بازی است.

وی ادامه داد: شهرداری ساوه برای کسب امتیاز به اصفهان می‌آید اما بازیکنان ما می‌دانند که سه امتیاز این دیدار حساس برایمان مهم است بنابراین با انگیزه به مصاف شهرداری می‌رویم.

دروازه‌بان تیم ماهان در مورد بازی هفته گذشته تیمش مقابل گیتی‌پسند اصفهان تصریح کرد: تمام بازیکنان برای این بازی زحمت کشیدند و من هم مانند سایر بازیکنان در این بازی خوبی که به نمایش گذاشتیم سهم داشتم.به نظر من اخراج اصغری مقدم در دقایق ابتدایی نیمه دوم در روند بازی تاثیر داشت و داور در آن صحنه میتوانست خیلی راحت‌تر بازی را اداره کند.

وی اضافه کرد: امیدوارم هوادران در بازی فردا هم به کمک تیم ماهان بیایند زیرا هواداران در بازی قبل جو پرشوری را در سالن به وجود آورده بودند و با این کار انگیزه بازیکنان تیم را افزایش داده بودند.