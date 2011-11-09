اجرای طرح مبارزه با انگل موخور در جنگلهای سردشت/آفت زدایی 200 هکتار

محمد پیروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون عملیات آفت زادیی در سطح 200 هکتار ازجنگلهای حوزه استحفاظی میرآباد در حال اجراست، افزود: این طرح در راستای مبارزه مکانیکی با انگل موخور در جنگلهای سردشت برای اولین بار در سطح جنگلهای استان اجرا می شود.

وی بیان داشت: در این شیوه برای مبارزه با این انگل پس از قطع سرشاخه های آلوده درختان و جمع آوری آنها با آتش زدن و امحا کامل انگل موخور از بین رفته و محل قطع سرشاخه ها با استفاده از چسب مخصوص باغبانی پوشانده می شود تا محل مورد نظر محفوظ مانده و دچار آسیبهای بعدی توسط این انگل نشود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اشاره به وجود 101 هزار هکتار جنگل در آذربایجان غربی، اظهار داشت: عمده مناطق جنگلی استان در شهرستانهای سردشت و پیرانشهر قرار گرفته که سالانه طرح های مختلفی برای توسعه جنگل و مبارزه با آفت و بیماریهای جنگلی اجرا می شود.

پیروتی ادامه داد: با توجه به اهمیت رویشگاه جنگلی زاگرس در استان و مسائل اکولوژیکی و زیست محیطی از جمله تلطیف هوا، ذخیره آب و حفظ خاک، حفاظت و اجرای طرحهایی حفاظتی ضروری بوده که سالانه پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات اجرایی و حفاظتی برای حفظ این ذخیره با ارزش هزینه می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه این میزان اعتبار سهم ناچیزی برای توسعه فضای سبز و بخش جنگل آذربایجان غربی محسوب می شود، خواستار توجه ویژه مسئولان استان و کشور به جایگاه جنگل در حوزه منابع طبیعی و زیستی محیطی شد.