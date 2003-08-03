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۱۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۰۷

در جسه علني امروز مجلس :

كليات طرح الزام دولت به ارائه لايحه سازمان ملي ايمني كشور به تصويب نرسيد

كليات طرح الزام دولت به ارائه لايحه سازمان ملي ايمني كشور به تصويب نرسيد

كليات طرح الزام دولت به ارائه لايحه سازمان ايمني كشور در جلسه علني امروز مجلس به تصويب نمايندگان نرسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، بر اساس ماده واحد اين طرح دولت موظف مي باشد ظرف مدت 6 ماه لايحه سازمان ملي ايمني كشور را به مجلس ارائه نمايد.
اين طرح در 4 كميسيون برنامه و بودجه، اجتماعي و بهداشت و درمان و كشاورزي بررسي شده بود و تنها در كميسيون كشاورزي به تصويب رسيده بود. در اين جلسه همچنين گزارش كميسيون انرژي درپاسخ به سوال اكبر اعلمي نماينده تبريز قرائت شد.

کد مطلب 14562

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