تیم فوتسال فولاد ماهان مقابل میثاق به پیروزی می رسد

جواد اصغری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی روز پنجشنبه فولاد ماهان مقابل شهرداری ساوه اظهار داشت: فولاد ماهان هفته گذشته بازی سنگینی را پشت سرگذاشت و در بازی فردا هم فشار زیادی را تحمل می‌کند اما امیدوارم در این بازی عملکرد خوبی داشته باشد.

وی که از حضور در بازی فردا محروم است در این زمینه، گفت: تیم ما یک تیم حرفه‌ای است و متکی به فرد نیست و امیدوارم فولاد ماهان در غیاب من به پیروزی برسد تا به همه ثابت کند که مدعی قهرمانی است.

کاپیتان تیم فوتسال فولاد ماهان پیرامون دیدار گیتی پسند و فولاد ماهان گفت: بازی بسیار خوبی بود و این بازی همیشه حساسیتهای خاص خودش را دارد، تیم ما بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشت اما داور روند بازی را عوض کرد و باعث شد نتوانیم نتیجه مطلوب خود را به دست آوریم.

وی اضافه کرد: در فصل جاری امید زیادی به قهرمانی داریم و تمام تلاش خود را برای رسیدن به این عنوان می‌کنیم به هر حال ما امتیاز بازی قبلی را از دست دادیم اما امیدوارم این مسئله را در بازیهای بعدی جبران کنیم.