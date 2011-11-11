اجرای طرح زمستانی پلیس در تهران

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به بارش برف و باران در تهران این طرح با آماده باش نیروها اجرا می شود. در این طرح ماموران علاوه بر جلوگیری از انسداد معابر و تسهیل ترافیک، با موتور سیکلت سواران فاقد کلاه ایمنی و رانندگان خودروهایی که از کمربند ایمنی استفاده نمی کنند برخورد می کند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی شمال شهر از تردد خودروهایی که فاقد تجهیزات ایمنی هستند جلوگیری و با خودروهای متخلف برخورد می شود.

بذرافشان همچنین از اجرای طرح برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی خبر داد و گفت: ماموران پلیس در صورتی که با خودروهای فاقد معاینه فنی مواجه شوند آنها را اعمال قانون می کنند.

