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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اجرای طرح زمستانی پلیس در تهران

اجرای طرح زمستانی پلیس در تهران

جانشین رئیس پلیس راهور تهران از اجرای طرح زمستانی پلیس در تهران خبر داد.

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به بارش برف و باران در تهران این طرح با آماده باش نیروها اجرا می شود. در این طرح ماموران علاوه بر جلوگیری از انسداد معابر و تسهیل ترافیک، با موتور سیکلت سواران فاقد کلاه ایمنی و رانندگان خودروهایی که از کمربند ایمنی استفاده نمی کنند برخورد می کند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی شمال شهر از تردد خودروهایی که فاقد تجهیزات ایمنی هستند جلوگیری و با خودروهای متخلف برخورد می شود.

بذرافشان همچنین از اجرای طرح برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی خبر داد و گفت: ماموران پلیس در صورتی که با خودروهای فاقد معاینه فنی مواجه شوند آنها را اعمال قانون می کنند.
 

کد مطلب 1456202

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