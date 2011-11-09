600 هزار مراجعه سالانه به قطب چشم پزشکی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود جباروند روز چهارشنبه در نشست خبری بیست و یکمین کنگره سالانه انجمن چشم‌ پزشکی ایران گفت: عیوب انکساری، شایعترین بیماری چشمی در کشور به حساب می‌آید پس از آن آب مروارید و بیماریهای مربوط به شبکیه و گلوکوم بیش از سایر بیماریها در کشور مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه همه افراد باید به پزشک مراجعه کنند تا اگر مشکلی دارند هرچه سریعتر تحت درمان قرار گیرند، افزود: با یک تجویز ساده عینک می‌توان عیوب انکساری چون تنبلی چشم را درمان کرد به گونه‌ای که فرد تا پایان زندگی هیچ مشکلی نداشته باشد.

جباروند با اشاره به اینکه از جمله با ارزش ترین برنامه‌هایی که در نظام سلامت کشور پیاده شد، معاینات دوره‌ای جسمانی کودکان است، گفت: در آینده تنبلی چشمی که ناشی از عیوب انکساری باشد به ندرت دیده خواهد شد، مگر اینکه فرد خودش کوتاهی کند.

وی ادامه داد: تمام کودکانی که متولد می‌شوند تحت معاینات چشم قرار می‌گیرند به ویژه کسانی که پدر، مادر و یا بستگان درجه یک‌ آنها دچار عیوب انکساری باشند. اگر کودکی پس از گذشت 3 ماه از تولد دچار انحراف چشم شد حتما باید او را نزد چشم پزشک ببرند.

جباروند، از بیمارستان فارابی به عنوان قطب چشم‌پزشکی کشور نام برد و تعداد مراجعان به این مرکز درمانی در سال 89 را 600 هزار نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 60 هزار نفر تحت عمل جراحی قرار ‌گرفتند که بیشترین آمار جراحی مربوط به آب مروارید، عیوب انکساری، گلوکوم و مجاری اشکی است.

رئیس بیمارستان فارابی با عنوان این مطلب که تجهیزات فارابی در سطح خوبی قرار دارد، گفت: تعداد چشم‌پزشکان ما در کشور متناسب با نیاز و در حد مطلوب است اما در مناطق محروم تجهیزات وجود ندارد و یکی از مشکلات ما در بیمارستان‌های دولتی مراکز محروم، نبودن تجهیزات است بویژه تجهیزات جراحی که لزوم توجه بیشتر دولت را می‌طلبد تا سطح سلامت چشمی بیماران در مناطق محروم بالاتر برود.

جباروند در خصوص آمار بالای مراجعه بیماران شهرستانی به بیمارستان فارابی گفت: مراکز فوق تخصصی در شهرستانها کم است و اغلب در شهرستانها عملهایی با ریسک بالا را نمی‌پذیرند.

وی با اشاره به اینکه هزینه راه اندازی یک اتاق عمل چشم در بیمارستان 300 میلیون تومان می شود، گفت: بیمارستان فارابی دارای 29 اتاق عمل جراحی است.

جباروند درباره گردشگری سلامت در بیمارستان فارابی گفت: بیماران زیادی از کشورهای عراق، کویت، افغانستان، آذربایجان و تاجیکستان داریم. البته تعرفه درمانی این بیماران دولتی نیست و سه تا چهار برابر هزینه‌های دریافتی از بیماران کشور است.

بیست و یکمین کنگره سالانه انجمن چشم‌ پزشکی ایران از 23 تا 26 آبان ماه جاری با حضور بیش از 1000 نفر از متخصصان چشم پزشک داخلی و 17 مهمان خارجی در مرکز همایشهای رازی برگزار می‌شود.