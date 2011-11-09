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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

169مقاله به همایش ملی زرشک و عناب خراسان جنوبی ارسال شد

169مقاله به همایش ملی زرشک و عناب خراسان جنوبی ارسال شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته علمی همایش ملی زرشک و عناب خراسان جنوبی از ارسال 169 مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی زاده صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این همایش، با اشاره به ارسال 169 مقاله به دبیرخانه این همایش، اظهار داشت: از این تعداد 126 مقاله توسط هیئت داوران پذیرفته شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد 20 مقاله به صورت شفاهی و 106 مقاله به صورت پوستر در همایش ملی زرشک و عناب خراسان جنوبی ارائه خواهد شد.

احمدی زاده تعداد داوران این همایش را 25 نفر عنوان کرد و بیان داشت: این همایش در سه بخش مقاله، فیلم و عکس برگزارشده است.

وی با بیان اینکه مقالات در چهار بخش مصوب و داوری شده است، افزود: کشاورزی و باغبانی، پزشکی و سلامت، اقتصاد و تجارت و فرآوری از جمله بخش های مقلات انتخاب شده هستند.

احمدی زاده اضافه کرد: در این بخش ها به ترتیب 54، 15، 35 و 25 مقاله به همایش ملی زرشک و عناب استان ارائه شده است.

دبیر کمیته علمی همایش ملی زرشک و عناب خراسان جنوبی با اشاره به برنامه های جانبی این همایش، عنوان کرد: برای نخستین بار شش کارگاه آموزشی شامل تغذیه، آفات و بیماری ها، برند زرشک و عناب و.. و دو مورد بازدید در زمینه های باغات الگویی، زرشک و عناب از جمله این برنامه ها است.

وی ادامه داد: همچنین در حاشیه این همایش نکات کلیدی و کاربردی در زمینه کاشت، داشت و برداشت محصولات زرشک و عناب به صورت نشریه در اختیار باغداران قرار می گیرد. 

احمدی زاده با اشاره به افتتاح کانون ملی هماهنگی زرشک و عناب در مرداد ماه سال جاریی، یادآور شد: این کانون با هدف ایجاد هماهنگی، سیاستگذاری و حمایت از فعالیت های منجر به ارتقاء عملکرد، کیفیت دو محصول زرشک و عناب، بهبود معاش و اقتصاد کشاورزان و تولیدکنندگان و صنایع راه اندازی شده است.

کد مطلب 1456204

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