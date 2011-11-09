25 درصد ارزش افزوده خراسان جنوبی در بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی زرشک و عناب در بیرجند با بیان اینکه کشاورزی محور توسعه خراسان جنوبی است، اظهارداشت: باید با سیاست گزاری وبرنامه ریزی درست نسبت به تقویت هرچه بیشتر بخش کشاورزی در استان اقدام کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون کشاورزی استان به دلیل خشکسالی های چندین ساله با مشکلات زیادی مواجه است، ادامه داد: بساری از باغات استان خشک و یا دچار آفات شده است.

وی ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد استان را 20 تا 25 درصد دانست و افزود: این رقم در کشور حدود هشت درصد است که نشان دهنده اهمیت کشاورزی و جایگاه مهم آن در توسعه استان است.

رشید با بیان اینکه درحال حاضر 13 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت زرشک است، گفت: ارزش افزوده محصول زرشک در استان 50 میلیارد تومان در سال است.

وی سطح زیر کشت عناب در استان را نیز یک هزار و 300 هکتار عنوان کرد و بیان داشت: این محصول نیز سالانه 12 میلیارد تومان برای استان ارزش افزوده دارد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 60 هزار خانوار روستایی و شهری این استان در چرخه تولید و توزیع و فرآوری محصول زرشک و عناب قرار دارند، ادامه داد: درآمد سرانه کشاورزان استان در دو محصول عناب و زرشک در استان یک میلون و 300 هزارتومان است.

رشید گفت: با بکارگیری تجربیات گذشتگان، روش های آموزشی جدید، استفاده از تکنولوژی های مدرن وانجام حمایت های گوناگون از کشاورزان باید تولید و ارزش افزوده محصول زرشک و عناب استان به پنج برار برسد.

وی اقدامات ترویجی را یکی از مهمترین راه های افزایش کمی وکیفی این محصولات دانست وافزود: باید برنامه ریزی هابه سمت صادرات و بازاریابی جهانی این محصولات برویم.

وی با بیان اینکه هم اکنون چهار کارخانه فرآوری در زمینه زرشک در استان فعال است، بیان داشت: 13 کارخانه دیگر نیز در دست اجرا است.

استاندار خراسان جنوبی خرید تضمینی محصولات از کشاورزان و افزایش صنایع تبدیلی و فرآوری برای زرشک و عناب در استان را گامی موثر برای حمایت از کشاورزان و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی در استان عنوان کرد و ادامه داد:صنعت بسته بندی امروز در دنیا به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه است.

وی صادرات محصولات مهم عناب، زرشک و زعفران را از مهمترین وظایف مسئولان امر دانست و عنوان کرد:باید در اینگونه همایش ها راهکارهای افزایش کمی و کیفی این محصولات به صورت علمی به بحث گذاشته شود.

رشید به تهیه طرح جامع زعفران اشاره کرد و یادآورشد: خوشبختانه کانون ملی عناب وزرشک دراستان راه اندازی شده است و اقدامات بسیار خوبی در این زمینه نیز صورت گرفته است که امیداست در آینده ای نزدیک شاهد رفع مشکلات کشاورزان در استان باشیم.