سرشماری نفوس و مسکن در خراسان رضوی72 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ذاکری در جمع خبرنگاران اظهارکرد: این میزان پیشرفت حاکی از جلو بودن طرح به میزان یک درصد از میانگین تعیین شده برای استان است.

وی تعداد خانوارهای فهرست شده در طول این مدت را یک میلیون و 411 هزار و 469 خانوار ذکر کرد و افزود: از این تعداد، پرسش نامه های شماره دو و سه برای یک میلیون و 219 هزار و 355 خانوار پر شده و 192 هزار و 114 خانوار باقی مانده در زمره غایبان سرشماری محسوب شده اند.

قائم مقام مدیر ستاد اجرایی سرشماری خراسان رضوی درباره تدابیر اندیشیده شده برای اتمام سرشماری تا پایان موعد مقرر ادامه داد: از آنجا که تکمیل پرسشنامه های برخی مناطق به اتمام رسیده، ماموران سرشماری این مناطق به حوزه های پر جمعیت تر و نیز منازل غایبان سرشماری گسیل شده اند.

وی موفقیت کنونی استان در دستیابی به پیشرفت مذکور را مرهون تلاش دلسوزانه آمارگیران و سایر اعضای ستاد سرشماری در تمامی شهرستانها دانست و از مردم استان به دلیل احساس مسئولیت و همکاری با عوامل اجرایی ستاد سرشماری تقدیر کرد.

ذاکری درباره سرانه تکمیل پرسش نامه ها توسط آمارگیران استان گفت: کاهش این سرانه از 19 به 18 به دلیل پراکندگی خانوارهای غایب، برودت هوا و صعب العبور بودن برخی مناطق روستایی طبیعی به نظر می رسد.