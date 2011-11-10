خبر رفتن مدیر انجمن موسیقی صحت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دفتر موسیقی وزارت ارشاد در نشست خبری که به مناسبت برگزاری تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران برگزار شد در لابلای صحبت های خود عنوان کرد که بایک رضایی به طور قطعی از سمت خود کنار رفته است؛ معاونت محترم وزارت ارشاد در حال حاضر مشغول رایزنی برای انتخاب مدیر برای انجمن موسیقی است.

این نماینده دفتر موسیقی در توضیح نغییر مدیرعامل انجمن گفت که یکی از وظایف اصلی انجمن موسیقی مدیریت جریان های موجود در عرصه موسیقی است و باید این نهاد به نوعی حامی انواع گروه های موسیقی سنتی، مقامی و....باشد ولی انجمن موسیقی دراین سالها بیشترمسئولیت اجرایی و مالی گروه های موسیقی را به عهده داشته است و همچنین تغییر در امور پرداختی ارکسترسمفونیک تهران از دیگرنکات قابل تامل است ؛ با این اوصاف و با توجه به اتمام دوره مسئولیت خبر تغییر در مدیریت انجمن موسیقی صحت دارد.

- یکی از اتفاق های جالب در آخرین روزها از فصل برگزاری کنسرت، همزمانی اجرای گروه های مطرح موسیقی است به این ترتیب که کنسرت سه گروه موسیقی همنوازان حصار با آواز همایون شجریان ، کنسرت گروه موسیقی شیدا و کنسرت ارکستر موسیقی ملی با اجرای آثار علی تجویدی به طور همزمان در سه مکان تالار وحدت ، نمایشگاه میلاد و مرکز همایشهای برج میلاد برگزار می شود این همزمانی اتفاقی عجیب است که به نظر می رسد هنرمندان غیر از هنرنمایی به نوعی به رقابت با یکدیگر پرداخته اند .

- برگزاری نخستین جشنواره هنرهای اسلامی با حضور 26 گروه موسیقی در این جشنواره یکی از اخبار و رویدارها مهم در عرصه هنر موسیقی است که از تاریخ 16 آغاز و تا تاریخ 23 آبان ماه ادامه دارد ؛ اما نکته قابل توجه در این بین توجه به این مطلب است که درست در نخستین روز از آغاز این جشنواره به دلایل نامعلوم دو اجرا از ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر عباسی لغو شد و به جای این دو اجرا در شب نخست کنسرت سینا سرلک به روی صحنه رفت و در شب دوم این کنسرت گروه موسیقی لیان به اجرای برنامه پرداختند .

- ترافیک برگزاری کنسرت های متعدد در هفته گذشته یکی از نکات قابل توجه بود به این معنا که علاوه بر کنسرت های ریز و درشتی که برگزار شد اجرای یک هفته ای موسیقی در جشنواره هنرهای اسلامی یکی دیگر از عواملی بود که بر بار این ترافیک افزود البته بارش برف در این هفته بر تعداد مخاطبانی که از مجموع اجراهای این جشنواره دیدن کردند تاثیر داشت و اغلب اجراها تا امروز که سومین روز از جشنواره به پایان رسیده است جز در مواردی مانند گروه موسیقی لیان و یا کنسرت محمد اصفهانی بقیه اجراها خالی از جمعیت بود.