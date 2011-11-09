برگزاری جشنواره "فراگیری نخستین واژه آب"

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دانشگر اظهار کرد: طبق برنامه اعلام شده از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان، جشنواره "فراگیری نخستین واژه آب" 22 آبان ماه، بین دانش آموزان روستایی پایه اول دبستان 27 شهرستان خراسان رضوی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: برای همین منظور بسته فرهنگی نیز آماده شده که در روز جشنواره بین دانش آموزان کلاس اولی توزیع می شود.

دانشگر ادامه داد: در این بسته فرهنگی مواردی چون کتابچه نقاشی ویژه جشنواره، پازل، بادکنک و دفتر مشق با پیام های صرفه جویی در مصرف آب و سی دی انیمیشن شهرآبی به چشم می خورد.