۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

دانشگر خبر داد:

برگزاری جشنواره "فراگیری نخستین واژه آب"

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آبفار خراسان رضوی از برگزاری جشنواره "فراگیری نخستین واژه آب" در مدارس ابتدایی روستاهای 27 شهرستان این استان در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دانشگر اظهار کرد: طبق برنامه اعلام شده از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان، جشنواره "فراگیری نخستین واژه آب" 22 آبان ماه، بین دانش آموزان روستایی پایه اول دبستان 27 شهرستان خراسان رضوی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: برای همین منظور بسته فرهنگی نیز آماده شده که در روز جشنواره بین دانش آموزان کلاس اولی توزیع می شود.

دانشگر ادامه داد: در این بسته فرهنگی مواردی چون کتابچه نقاشی ویژه جشنواره، پازل، بادکنک و دفتر مشق با پیام های صرفه جویی در مصرف آب و سی دی انیمیشن شهرآبی به چشم می خورد.

