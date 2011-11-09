به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشیمیان ظهر چهارشنبه در نشست شورای احیای امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان در دفتر امام جمعه سمنان با حضور استاندار، امام جمعه و مسئولان استان افزود: در اجرای طرح تبدیل تذکر لسانی به فرهنگ در 40 شهر کشور برنامه هایی در این راستا اجرا شده است.

وی ادامه داد: این طرح ابتدا در پنج شهر کشور شروع شد و سپس به 40 شهر رسید و در نظر است سال آینده در شهرهای بیشتری از کشور اجرایی شود.



وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مقابله با تهاجم فرهنگی و اینکه امر به معروف و نهی از منکر بهترین شیوه برای مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنان است گفت: فرهنگ سازی در جامعه، الگوسازی و رفتارسازی سه رویکرد اصلی این معاونت در احیای این فریضه در جامعه است.



معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور اضافه کرد: الگو سازی با استفاده از الگوهای برتر و نیز رفتارسازی و ایجاد رفتار اجتماعی مناسب از دیگر برنامه های محوری این ستاد است.



وی اضافه کرد: فرهنگ سازی در جامعه را از طریق دانشگاهها و آموزش و پرورش آغاز کرده ایم.



به گفته وی، در این ارتباط 25 همایش علمی در موضوعات مختلف نرتبط با امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاههای 25 استان کشور برگزار شده است.