افزایش شهریه مهدهای کودک/ ویزیت رایگان سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته حوزه رفاه و تامین اجتماعی شاهد رویدادها واخبار مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

6ماه تاخیر در پرداخت هزینه ایاب و ذهاب معلولان

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان از پرداخت نشدن هزینه ایاب و ذهاب معلولان در شهر تهران طی 6 ماه گذشته خبر داد و از وزیر کار، تعاون و رفاه خواست تا به بی تفاوتی در قبال معلولان پایان داده و نسبت به رفع مشکلات آنان اقدام کند.

علی همت محمود نژاد عنوان کرد از مهرماه کارت ایاب و ذهاب در اختیار معلولان قرار گرفته که مبلغ شارژ این کارتها یک سوم اعتبار قبل است.

به گفته وی، در گذشته معلولان می توانستند هر ماه از حداقل 20 سرویس رفت و آمد استفاده کنند این درحالی است که در کارت شارژهای جدید با اعتبار موجود فقط می توانتند از هفت سرویس بهره مند شوند که کافی نیست.



افزایش10درصدی شهریه مهدهای کودک



معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش 5 تا 10 درصدی شهریه‌های مهدهای کودک سراسر کشور خبر داد و عنوان کرد شهریه های جدید از آذرماه اعمال می‌شود.



به گفته وی، علی محمد زنگانه قرار بود اعلام شهریه های جدید مهدهای کودک منوط به روش و همکاری سازمان حمایت از مصرف کننده باشد اما پس از اعلام این سازمان یک انحراف معیاری در مورد شهریه ها ایجاد شد و با اشکالاتی مواجه شدیم.

وی گفته بود در نهایت دستورالعمل تعیین شهریه ها به استانهای مختلف ابلاغ و قرار شد کمیته های استانی در تعامل با وزارت بازرگانی و همچنین در نظر گرفتن معیارهای سازمان حمایت از مصرف کننده نسبت به تعیین شهریه منطقی مهدهای کودک اقدام کنند.

مراجعه یک میلیون و 305 هزار نفر به مراکز مشاوره

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفته بود مشکلات بین فردی شامل مشکلات با همسر، والدین و خانواده همسر بیشترین علت مراجعه ایرانیان به مراکز مشاوره است.

محمد نفریه با بیان اینکه دومین علت مراجعه به مراکز مشاوره دریافت راهنمایی در زمینه‌های بلوغ نوجوانان، تربیت کودکان، مشاوره قبل از ازدواج و مهارت‌های ارتباطی است، عنوان کرد که مشکلات موقعیتی مانند تحصیلی، شغلی، اقتصادی سومین دلیل مراجعه ایرانیان به مراکز مشاوره است.



وی با بیان اینکه 738 مرکز ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، گفته بود یک میلیون و 305 هزار و 758 نفر در سال گذشته خدمات مشاوره دریافت کرده‌اند.

ویزیت رایگان سالمندان تامین اجتماعی



مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اعلام اینکه در صورت اجرای نظام نوین خدمات درمانی بسیاری از مشکلات بخش درمان مانند دریافت زیرمیزی و فرستادن بیماران به بخش خصوصی برطرف می‌شود عنوان کرد که امکان ویزیت رایگان بیمه‌شدگان بالاتر از 60 سال تحت پوشش این سازمان فراهم شده است.



دکتر رحمت‌الله حافظی گفت در این طرح امتیاز ویژه ای برای ویزیت بیمه شدگان بالاتر از 60 سال، زنان باردار و کوکان زیر پنج سال در نظر گرفته شده است.

اعتراض کانون بازنشستگان به پاداشهای شستا در مدیریت قبلی

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی گفته بود در دوره مدیریت قبلی پاداشهای هنگفتی به مدیران شرکت شستا داده می‌شد که با اعتراض کانون بازنشستگان مواجه شد.



علی اکبر خبازها عنوان کرد گزارش تحقیق و تفحص از تخلف در شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی مربوط به دوره های قبلی مدیریت صندوق تامین اجتماعی بوده است و در دوره مدیریت فعلی شاهد اینگونه مشکلات نبودیم. به گفته وی ، در دوره مدیریت پیشین تامین اجتماعی یک میلیارد تومان پاداش به شرکت شستا داده شد که با اعتراض کانون بازنشستگان و مستمری بگیران مواجه شد. برقراری مستمری بازنشستگی براساس نرخ رشد حقوق بیمه‌شدگان



سازمان تأمین‌اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای، واحدهای اجرایی خود را مکلف به اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه ، به منظور برقراری مستمری بازنشستگی با کنترل نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان کرد.

ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر کرده است درصورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.