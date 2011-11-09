دورشدگان از اهل بیت(ع) بدون استثنا گرفتار افراط و تفریط هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی قبل از ظهر چهارشنبه در درس تفسیر خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، گفت: مسیحیان به علت اینکه قائل به تثلیث هستند و در توحید از قرآن و اهل بیت(ع) دورند گرفتار افراط شده‌اند.



وی اظهار داشت: نه تنها نصارا و یهود بلکه کسانی که در زمره مسلمانان هستند هم برخی به علت دوری از قرآن و اهل‌بیت(ع) گرفتار تفریط و یا افراط هستند.



مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: منحرفان از مسیر قرآن و اهل بیت(ع) در توحید دچار تشبیه هستند و کسانی هم که سعی کرده‌اند بفهمند چیزی نفهمیده‌اند.



وی با بیان اینکه مرجع در تفسیر قرآن منحصرا افراد پاک و مطهرون هستند بیان داشت: قرآن کلام وحی است و نه زاییده فکر پیامبر(ص) زیرا اگر چیزی مولود فکر باشد در دسترس افکار است و فکر نمی‌تواند به وحی راه ببرد.



قرآن و حاملان وحی مفسران حقیقی قرآن‌اند



آیت الله وحیدخراسانی قرآن و حاملان وحی را مفسران حقیقی قرآن‌ عنوان کرد و اظهار داشت: صراط مستقیم صراطی است که ابتدای آن حقیقت انسانی و انتهای آن نیز به خدا ختم می‌شود.



وی در فضیلت سوره مبارکه ملک اظهار داشت: این سوره آنقدر فضیلت دارد که کسی که هر شب بر خواندن آن مداومت کند دچار عذاب قبر نخواهد شد.



استاد برجسته حوزه، انسان را مخلوق و آفریده بسیار عجیبی دانست و گفت: انسان آنقدر دارای ارزش و اهمیت است که خداوند با خلق آن خود تبارک الله گفته است و باید دید این چه گوهری است که خدا این چنین درباره او سخن می‌گوید.



افراط و تفریط در صراط مستقیم جایی ندارد



وی در تعریف صراط مستقیم که همان صراط قرآن و اهل بیت(ع) است اظهار داشت: صراط مستقیم صراطی است که ذره‌ای افراط و تفریط در آن وجود ندارد و همان "دینا قیما" است که در قرآن بیان شده است.



این مرجع تقلید اظهار داشت: تمام معارف الهی در این جمله که "صراط مستقیم الهی خارج از دو حد افراط و تفریط است" خلاصه می‌شود اما می‌بیینم که دنیای مسیحیت و مسلمانانی که از مسیر قرآن و اهل بیت(ع) دور افتادند خواه ناخواه گرفتار این دو حد شده‌اند.

