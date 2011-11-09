کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کنفرانس با استقبال کم نظیر صاحب نظران، اساتید و دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور و متخصصین صنعت حمل و نقل کشور همانند کنفرانس اول روبرو شده است به گونه ای که در فراخوان مقاله ها بالغ بر 350 مقاله توسط دبیرخانه کنفرانس دریافت شده که از این تعداد 32 مقاله برای سخنرانی و 59 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده است .

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان درخصوص محورهای دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی هوایی ادامه داد: استفاده از روشهای آماری و تحلیلی در بررسی تصادفات جاده ای، ریلی و هوایی نقش پلیس، سازمانهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی در کاهش تصادفات تکنیکهای موثر در کاهش تصادفات جاده ای ، ریلی و هوائی نقش انسان ، جاده ، وسیله نقلیه و محیط در تصادفات جاده ای ، ریلی و هوائی روشهای ارتقاء فرهنگی استفاده کنندگان از جاده ها و راه آهن پ و همچنین سیستم های حمل ونقل هوشمند و نقش آن در کاهش تصادفات از اهم محورهای کنفرانس مذکور است.

علی اکبری درخصوص مشارکت دانشگاههای کشور و سازمانهای دولتی و خصوصی در برگزاری این کنفرانس گفت : مشارکت بیش از 65 دانشگاه و 32 شرکت یا سازمان دولتی و خصوصی اعم از مشاورین ، پیمانکاران و حضور اساتید صاحب نام دانشگاههای کشور ، مدیران ارشد حوزه های حمل ونقل و ایمنی ، مسئولین انتظامی کشور و دانشجویان به ویژه در مقطع تحصیلات دانشگاههای کشور موید فراگیر بودن این کنفرانس است.

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان افزود: امید است با تاثیر گذاری چنین کنفرانس هایی شاهد ارتقاء ایمنی در حوزه حمل ونقل کشور بوده و با اجرای برنامه های بلند مدت ، تلفات انسانی و لطمات اقتصادی ناشی از سوانح رانندگی در کشور کاهش یابد .