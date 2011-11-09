معماری بومی و اسلامی در مشهد مد نظر قرارگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان صبح چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات احداث مجتمع تجاری اداری گلشن در مشهد اظهار کرد: فعالان ساختمان در مشهد باید در کنار استفاده از تکنولوژی روز دنیا در امر ساختمان سازی معماری اسلامی و ایرانی را نیز در شهر امام رضا مد نظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه اقدامات متنوعی در حوزه ساختمان سازی در مشهد در حال اجراست ،تاکید کرد: تصمیمات مهندسی باید در کنار خلق زیبایی، شرایط اقتصادی، استحکام و عمر بالای این ساختمان هارا نیز توجه داشته باشند.

وی با اشاره به این موضوع که مشهد باید به شهری فرا ملی تبدیل شود، بیان کرد: حجم زیادی از فعالیت های عمرانی در مشهد در حال انجام است که این موضوع قابل تقدیر وتشکر است.

شهردار مشهد اظهار داشت: تلاش شهرداری مشهد بر این امر استوار شده تا زیر ساخت های زندگی راحت را برای مردم بوجود آورد و در انجام این امر همراه سرمایه گذاران حرکت می کند.

پژمان به ایجاد شرایط زندگی آسان و با امکانات برای مردم در همه سطوح اشاره کرد و گفت: در ساخت مجتمع های تجاری و اداری باید نیازهای همگان در جامعه مد نظر قرار گیرد و کارهای برجسته و با کیفیت برای همه اقشار جامعه انجام شود.

وی افزود: گسست های اجتماعی یکی از معضلات مهم در جامعه امروزی است که با ساخت مجتمع های مسکونی این امر تا حد زیادی مرتفع می شود.

پژمان با تاکید بر این موضوع که نباید مجتمع هایی که ساخته می شود عمر کوتاه داشته باشد تصریح کرد: سرمایه گذاران در ساخت مجتمع های اداری، تجاری و مسکونی نباید عمر کوتاه ساختمان را در نظر بگیرند بلکه عمر بالای 50 سال در این حوزه باید مد نظر قرار گیرد.

شهردار مشهد افزود: باید اقدامات صورت گرفته در حوزه ساختمان سازی به بهترین وجه و باکیفیت ترین مصالح و امکانات انجام شود.