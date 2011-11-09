ورود قرآنهای چینی به کشور خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر بسته شدن پرونده ورود قرآنهای چینی به کشور بیان کرد: با توجه به فراهم بودن ظرفیتهای چاپ و انتشار قرآن در کشور، ورود قرآنهای چینی جلوگیری میکنیم و پرونده ورود اینگونه قرآنها به کشور بسته شده است.

وی اظهار کرد: در کشور خودمان امکانات زیادی برای چاپ و انتشار قرآن موجود است و لزومی بر صرف هزینه های هنگفت و اسراف منابع مالی در خارج از کشور برای انتشار و چاپ قرآنهای چینی نیست.

رئیس سازمان دار القران کشور ادامه داد: در زمینه ورود قرآنهای چینی در کشور ایراد عمده ای که با آن روبه رو بوده ایم بر نحوه نگارش آیات بر روی تابلوها بوده ولی در متن خود قرآنها ایراد واضحی دیده نشده است.

قره شیخلو در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح اقدامات انجام شده در دارالقرآن کشور گفت: از زمان تاسیس دارالقرآن در کشور با تائید مقام معظم رهبری سه اساس نامه اصلی برای اجرای امور قرآنی در دارالقرآن تدوین شده بود که این سه اساس نامه شامل توسعه فعالیتهای آموزشی قرآنی در سراسر کشور، توسعه و ساماندهی مشارکتهای مردمی در فعالیتهای قرانی و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم در کشور است.

وی ادامه داد: در خصوص چاپ و نشر قرآن کریم در کشور بر اساس قوانین مصوب شده دارالقرآن کشور وظیفه دارد در زمینه چاپ و نشر قرآن کریم پس از مطالعه و تایید صحت مطالب و درستی چاپ آیات مندرج در قرآن اجازه نشر آن را صادر کند.

رئیس سازمان دارالقران کشور ضمن تشریح اقدامات انجام شده توسط سازمان دارالقرآن کشور بیان کرد: ازجمله برنامه های انجام شده در دارالقرآن کشور میتوان به اعطای مدرک به حفاظ قرآن کریم، اجرای برنامه های قرآنی به ویژه در دهه مبارک فجر، ترویج قرآن کریم به ویژه در میان جوانان و نوجوانان و عموم مردم از طریق برگزاری جشنواره ها اشاره کرد.

وی در خصوص اعطای مدرک به حفاظ قرآن کریم گفت: در سال 85 به تعداد پنج نفر از حفاظ قرآن کریم مدرک ویژه حفاظ اعطا کردیم که در طول پنج سال گذشته با توجه به شرایط دشوار آزمونهای اعطای مدرک تاکنون در کشور یک نفر موفق به اخذ درجه دکترای حفظ قرآن کریم شده است.

رئیس سازمان دارالقرآن کشور استان فارس را در زمینه درک مفاهیمی قرآن کریم و گرایش مردم به فعالیتهای قرآنی جز استانهای برتر کشوردانست و افزود: در زمینه میزان شرکت کنندگان حفاظ قرآن کریم در فارس تا کنون 30 درصد رشد داشته ایم و همچنین در زمینه معرفی چهره های برتر قرآنی که هر ساله بر مبنای فعالیتهای مستمر قرآنی صورت میگیرد نیز استان فارس دارای جایگاهی برتر در کشور به شمار می آید.