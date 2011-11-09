طرح تونل ایمن در منطقه یک مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ایاز قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرداری این منطقه را آغازگر اجرای این طرح دانست و افزود: نحوه بستن داربست در تونل ایمن به نحوی است که هیچ مانعی برسر راه مردم قرار نمی گیرد و تنها دوطرف پیاده رو داربست را نصب و بقیه آن را دربالای آنها می بندند که با توجه به زیبایی طرح، باعث افزایش امنیت نیز می شود.

وی اظهارداشت: برخورد با سد معبر در منطقه یک اجرا می شود و اشخاصی که باعث اشغال معابر می شوند باید با اخطار بازرسان منطقه برای رفع آن اقدام کنند و در غیر این صورت از آنان به ازای هر متر مربع اشغال معبر، مبلغی به عنوان جریمه دریافت می شود.

ایاز با اشاره به اینکه منظور از اشغال معابر،تخلیه مصالح ساختمانی و پیاده سازی داربست در پیاده روهاست، ادامه داد: این اقدام باعث نازیبایی منطقه و کاهش رضایت شهروندان می شود که برای پیشگیری از این امر ماموران منطقه برای شناسایی این مکان ها و اخطار به مالکان اقدام می کنند.

وی تصریح کرد: از زمان اجرای این طرح دیگر شکایتی در این مورد از طرف شهروندان نداشتیم که این نشان دهنده رضایت آنان از اجرای این طرح است.

این مقام مسئول خیابان های منطقه یک را محور های اصلی شهرعنوان کرد و ادامه داد: بسیاری از مردم برای انجام کارهای روزانه خود در این خیابان ها عبور و مرور می کنند که این امر باعث حساسیت اجرای بهتر اینگونه طرح ها می شود.