رونمایی برند اپراتور سوم موبایل/ منتظر خبرهای خوش نسل 3 موبایل باشید

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم و با حضور مسئولان شرکت تامین تله کام و اصحاب رسانه از نام نهایی انتخاب شده برای اپراتور سوم موبایل و برند این شرکت رونمایی خواهد شد.

شاهین آرپناهی مدیر ارتباطات شرکت تامین تله کام در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بهره برداری رسمی از پروژه برند اپراتور سوم موبایل به دنبال نهایی سازی نام و لوگوی این برند روز 30 آبان ماه انجام می شود اظهار داشت: در این مراسم مسئولان پروژه اپراتور سوم آخرین وضعیت پروژه نسل سوم موبایل در ایران را اطلاع رسانی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در آذرماه اخبار خوشی را از پروژه اپراتور سوم اطلاع رسانی خواهیم کرد ، گفت: هم اکنون شبکه موبایل نسل سوم در کرج راه اندازی اولیه شده و تعدادی سیم کارت نیز در حال استفاده است اما برای عرضه عمومی این سیم کارتها باید از کاربران فعلی آن، بازخورد استفاده اولیه گرفته شود.

به گزارش مهر، این اپراتور که وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا- است اردیبهشت ماه سال 89 موفق شد بدون سرمایه گذاری خارجی، پروانه بهره برداری از سومین شبکه موبایل کشور را از آن خود کند که زمان لازم الاجرا شدن پروانه این اپراتور پس از دریافت گواهی عدم تداخل فرکانس از رگولاتوری و پرداخت مبلغ حق الامتیاز اولیه 31 مرداد ماه سال 89 بود و براساس آن تامین تله کام 9 ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند.

براساس اعلام تامین تله کام، هم اکنون شبکه اپراتور سوم تلفن همراه بعد از 6 ماه تاخیر از زمان بهره برداری در کرج راه اندازی اولیه شد تا علاوه بر امکان استفاده از سرویس‌های پایه نظیر تماس صوتی و پیام کوتاه برای نخستین‌بار در کشور امکان دسترسی به شبکه اینترنت و نیز تماس تصویری بر روی گوشی‌های تلفن همراه بر پایه نسل سوم موبایل – 3G - و با کد 0920 فراهم شود.

چندی پیش برخی رسانه ها به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که تامین تلکام ، نام تجاری "رایتل" را برای سیم کارت های نسل سوم خود انتخاب کرده است.

آرپناهی در مورد حضور شرکت تامین تله کام در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی مخابرات و اطلاع رسانی ایران – تله کام 2011 – نیز به مهر گفت که این شرکت در این نمایشگاه حضوری نخواهد داشت.