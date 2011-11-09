قیصر امین پور سرآمد شاعران دوره انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل ظهر چهارشنبه در همایش بزرگداشت شعر انقلاب اسلامی در دانشگاه قم در سخنانی که به علت غیبت وی در سالن همایش از طریق ویدئو کنفرانس ایراد شد گفت: قیصر امین‌پور دوست عزیز و نازنین‌ما بود که در چند سال اخر عمرش به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمده بود.



وی اظهار داشت: امین پور را می‌توان سرآمد شاعران دوره بعد از انقلاب اسلامی دانست که در انواع قالب‌های شعری ورود پیدا کرد و موفق بیرون آمد.



جامعیت و اعتدال؛ ویژگی اشعار امین پور



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اشعار او هم دارای جامعیت و عم اعتدال است و او در سال‌های اولیه انقلاب و در دوره جنگ مانند خورشیدی درخشید و با اشعارش به کمک انقلاب اسلامی آمد.



وی با بیان اینکه او در ابتدای انقلاب اسلامی اشعاری سیاسی و اجتماعی داشت بیان داشت: او برای امام و انقلاب و جنگ شعر می‌سرود و نوگرایی ویژه‌ای در قالب‌های کهن داشت و دارای زبانی بسیار نیرومند، روشن و استوار بود.



حداد عادل اضافه کرد: به تدریج و با گذشت زمان دایره محتوایی اشعار او به سمت قالب‌های شخصی و درونی پیش رفت اگرچه به طور کلی از اجتماع نیز منقطع نشد.



وی افزود: وی شعرش را همانند سیلی خروشان آغاز کرد و به تدریج به سمت رودخانه ای زلال و آرام پیش رفت و با خاتمه جنگ شور و خروش اشعارش جایش را به اشعار آرامتری داد و ابتکار و خلاقیت و لطافت بیشتری پیدا کرد.



امین پور قریحه را با ذوق شعری همراه کرده بود



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بیان داشت: وی قریحه و ذوق شاعری را با دانش ادبی همراه کرده بود، او هم شاعر درجه اول بود و هم در دانشگاه خوب درس خوانده بود و به مقام استادی رسیده و در سال‌های آخر عمر به اتفاق آراء عضو پیوسته فرهنگستان ادب و زبان فارسی شده بود.



وی اظهار داشت: حادثه تصادفی سلامت او را گرفت و همان حادثه در نهایت سبب شد تا جامعه از نعمت او محروم شود کسی که با اشعارش به انقلاب اسلامی خدمت کرد و امیدواریم دانشجویان ما با خواندن اشعارش پیرو او باشند.

