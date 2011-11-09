میانگین تولید کنجد در فارس یک هزار کیلوگرم در هکتار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد خرد گفت: میانگین تولید کنجد درجهان 600 کیلو و در کشور 700-600 کیلو در هر هکتار است که استان فارس با میانگین تولید یک هزار و 100کیلو در هر هکتار و تولید 9 هزارتن در طول چند سال در جایگاه برتر کشور قرار گرفته است.

وی افزود: در راستای تغییر الگوی کشت و ادامه خشکسالیهای شدید و متوالی در استان، لزوم جایگزینی محصولاتی با مصرف آب کمتر همانند کنجد در مقایسه با سایر محصولات در استان اجتناب ناپذیر بوده که کنجد با مقاومت بالای خود به کم آبی و شوری می تواند جایگزین مناسبی در تغییر الگوی کشت استان قرار گیرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس جایگزینی ارقام پرمحصول و اصلاح شده کنجد با ارقام محلی را از جمله اقدامات انجام گرفته در رابطه با زراعت کنجد در استان عنوان کرد و گفت: بررسیهای انجام گرفته طی چند سال پس از جایگزینی ارقام پرمحصول و اصلاح شده با ارقام محلی نشان از افزایش عملکرد محصول تا یک تن در هر هکتار در مقایسه با ارقام محلی بوده که استقبال کشاورزان را نیز به همراه داشته است.

وی اجرای کشاورزی حفاظتی (بی خاکورزی) در زراعت این محصول را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و یادآور شد: با این روش در سال گذشته یک هزار و 200 هکتار (6.1 سطح کشت استان) و در سال زراعی جاری یک هزار و 500هکتار کشت کنجد به صورت بی خاکورزی (20 درصد سطح کشت استان) کشت شده که ضمن افزایش استقبال و تمایل کشاورزان به ارتقای درآمد آنها نیز کمک کرده است.

خرد همچنین برنامه ریزی برای برداشت مکانیزه کنجد را از دیگر برنامه های مهم عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر عمده محصول به صورت دستی برداشت می شود که این امر سبب افزایش هزینه های تولید شده که با استفاده از دروگرها در سطح محدود ضمن کاهش هزینه های تولید، نتایج مطلوبی به دست آمده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در بخش دیگر از سخنان خود به اضافه کردن کنجد در لیست بیمه محصولات کشاورزی از سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: پیگیریهایی نیز در امر خرید محصول کنجد استان از طریق کارخانه های حلواسازی کشور انجام گرفته تا ضمن حذف دلالان و واسطه ها از افت قیمت این محصول نیز جلوگیری به عمل آید.

وی برایجاد صنایع فرآوری کنجد نیز تأکید کرد و گفت: با در نظر گرفتن مسائل بازرگانی و ایجاد صنایع فرآوری، پایداری تولید و افزایش درآمد کشاورزان محقق خواهد شد.