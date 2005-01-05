كلاس مربيگري سپك تاكرا ويژه بانوان برگزارمي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" اولين دوره كلاس درجه 3 رشته ورشي سپك تاكرا ويژه بانوان ازروز 23ديماه جاري وبمدت پنج روزدر تهران، شهرك ژاندامري، بلوار مرزداران ، تقاطع پل يادگار امام، جنب خيابان فرشتگان، دانشگاه تربيت معلم، نسيبه برگزارمي گردد. ازهراستان 2 نفرازعلاقمندان مي توانند دراين كلاس شركت كنند.

كلاس روانشناسي يوگا درتهران

كلاس روانشناسي يوگا ازامروزدرتهران شروع مي شود. كلاس روانشناسي يوگا با نام كارگاه كاربرد آزمونهاي رواني وطراحي يوگا درسالن همايشهاي آكادمي ملي المپيك ازروز16 تا 17 ويژه مربيان يوگا برگزارمي گردد. اين كلاس با حضور110 نفر ازاستانهاي مختلف تشكيل مي شود.