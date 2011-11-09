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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

ارزان سازی سفر برای بازنشستگان/ اقامت در اماکن ایرانگردی

ارزان سازی سفر برای بازنشستگان/ اقامت در اماکن ایرانگردی

امکان اقامت بازنشستگان و خانواده هایشان در مهمانسراها و هتل های ایرانگردی و جهانگردی فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عذرا اکبری فراهانی رئیس کانون مرکزی بازنشستگان کشوری در دیدار با حمیدرضا جباری امیری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی جهانگردی در خصوص خدمات ویژه به بازنشستگان و کانون های بازنشستگی، گفت: در این زمینه باید اقدامات و همکاری های بیشتری در زمینه های مختلف از جمله فراهم شدن تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان صورت گیرد.

همچنین حمیدرضا جباری نیز در اظهاراتی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان شاید نتواند سفر شایسته ای را برای این پیشکسوتان فراهم سازد، اظهار داشت: رسالت ایرانگردی و جهانگردی بر آن است تا بتواند سن امید به زندگی را با ارزان سازی سفر و بی خطر کردن سفرهای طولانی با اقامت در مهمانسراها و هتل های ایرانگردی و جهانگردی افزایش دهد.

وی گفت: کانون ها نقش مهمی در جمع آوری بازنشستگان در کنار یکدیگر دارند و شرکت ایرانگردی و جهانگردی نیز بازویی اجرایی برای کانون ها محسوب می شود. با اقدامات صورت گرفته هر بازنشسته می تواند با هر تعداد از اعضای خانواده خود و با تخفیف40 درصدی از مراکز اقامتی ایرانگردی و جهانگردی استفاده کند.

کد مطلب 1456260

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